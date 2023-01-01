Дженнифер Лопес показала новые фото со свадьбы с Беном Аффлеком

Как известно, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могли бы быть женаты уже больше двадцати лет - первый роман звёзд, сделавший их самой знаменитой и яркой парой Голливуда, едва не дошёл до свадьбы в 2002 году. Тогда всё сорвалось буквально в последний момент, помолвка была расторгнута и пара распалась.Зато во второй раз популярному дуэту сопутствовала удача - они поженились через год после бурного начала их нового романа. 16 июля 2022 года состоялась тайная свадьба пары в Лас-Вегасе, а затем, 21 августа, прошла ещё одна свадебная церемония и последующая пышная вечеринка со множеством гостей, растянувшаяся на три дня. Праздник отмечали в особняке Аффлека в Джорджии.Накануне Джей Ло окунулась в воспоминания и показала ранее не публиковавшиеся кадры: "Сегодня ровно год. Дорогой Бен, я сижу в одиночестве, и глядя на моё кольцо ощущаю, как меня переполняют чувства. Они заставляют меня петь. Как мы оказались здесь, без перемотки. Боже, это моя жизнь" - процитировала певица строки из новой песни, которую она посвятила супругу.