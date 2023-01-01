Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Финалистке шоу «Голос» Ян Гэ сделали предложение руки и сердца

Сегодня, 10:06
34-летняя певица китайского происхождения Ян Гэ поделилась с поклонниками радостной новостью.

Финалистке шоу «Голос» Ян Гэ сделали предложение руки и сердца
Возлюбленный звезды шоу «Голос» сделал ей предложение руки и сердца.

Вообще, девушка не распространяется о своей личной жизни. До конца даже не понятно, кто же этот загадочный жених. Но, судя по счастливым снимкам Ян Гэ, она рада находится в этих отношениях.

Финалистке шоу «Голос» Ян Гэ сделали предложение руки и сердца


Певица продемонстрировала шикарное кольцо с крупными бриллиантами на том самом пальце.

«Минуточку внимания. Я сказала:"Да"», — сообщила она подписчикам своего блога.

Финалистке шоу «Голос» Ян Гэ сделали предложение руки и сердца


Фолловеры певицы поспешили порадоваться за свою любимицу: «Кольцо такое красивое! Такое же уникальное, как и вы», «Поздравляю, любимая Ян Гэ», «Ну наконец-то! Очень рада за тебя».

Стоит отметить, что последние известные общественности отношения певицы были с молодым человеком из Германии, которого зовут Мариус. Ян Гэ говорила, что он «жгучий брюнет», что не очень то и соответствует ее типажу мужчин. Так что, возможно, мнение артистки изменилось, и именно он позвал звезду замуж.


← Супермодель Кейт Мосс приняла участие...

Ключевые слова: Ян Гэ, olganews

Количество просмотров: 0
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Популярный блогер сделал предложение руки и сердца Полине Гагариной
Светлана Лобода продемонстрировала кольцо на безымянном пальце
Саша Черно получила предложение руки и сердца
Бритни Спирс получила предложение руки и сердца
56-летняя Рената Литвинова удивила поклонников новыми снимками Актриса Рената Литвинова, безусловно, находится в отличной форме.
Телеведущая Ксения Бородина показала себя без макияжа и фильтров 40-летняя телеведущая Ксения Бородина активно ведет свои соцсети и регулярно выкладывает фото и видео.
Возлюбленная футболиста Криштиану Роналду повторила образ Джулии Робертс в «Красотке» 29-летняя модель Джорджина Родригес приятно удивила гостей 80-го Венецианского кинофестиваля.
Финалистке шоу «Голос» Ян Гэ сделали предложение руки и сердца 34-летняя певица китайского происхождения Ян Гэ поделилась с поклонниками радостной новостью.
Супермодель Кейт Мосс приняла участие в чувственной съемке 49-летняя британская супермодель и актриса Кейт Мосс стала лицом новой рекламной кампании бренда Anine Bing.
Арнольд Шварценеггер едва не умер на операционном столе Железный Арни поделился подробностями в новом видеообращении.
Бейонсе отметила 42-летие на сцене. Топ горячих фото голливудской певицы День рождения с размахом.
Софи Тернер и Джо Джонас высказались о своем разводе Вчера в сети появились сообщения о том, что Софи Тернер и Джо Джонас приняли решения о разводе спустя четыре года брака.
Алена Водонаева и Ксения Бородина похвастались одинаковыми нарядами Алена Водонаева не упускает случая унизить Ксению Бородину.
Гоар Аветисян сообщила, что рассталась со своим бойфрендом Еще недавно Гоар Аветисян рассказывала, что уже восемь месяцев состоит в отношениях с неким мужчиной.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.