Финалистке шоу «Голос» Ян Гэ сделали предложение руки и сердца

Возлюбленный звезды шоу «Голос» сделал ей предложение руки и сердца.Вообще, девушка не распространяется о своей личной жизни. До конца даже не понятно, кто же этот загадочный жених. Но, судя по счастливым снимкам Ян Гэ, она рада находится в этих отношениях.Певица продемонстрировала шикарное кольцо с крупными бриллиантами на том самом пальце.«Минуточку внимания. Я сказала:"Да"», — сообщила она подписчикам своего блога.Фолловеры певицы поспешили порадоваться за свою любимицу: «Кольцо такое красивое! Такое же уникальное, как и вы», «Поздравляю, любимая Ян Гэ», «Ну наконец-то! Очень рада за тебя».Стоит отметить, что последние известные общественности отношения певицы были с молодым человеком из Германии, которого зовут Мариус. Ян Гэ говорила, что он «жгучий брюнет», что не очень то и соответствует ее типажу мужчин. Так что, возможно, мнение артистки изменилось, и именно он позвал звезду замуж.