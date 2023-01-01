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Викторию Боню позвали замуж и подарили дорогущее кольцо

Сегодня, 16:42
И это все накануне её эфира о любви, вселенной и чудесах.

Викторию Боню позвали замуж и подарили дорогущее кольцо
Если кто-то из девочек не верит, что Виктория Боня - это божественная богиня, то теперь может в этом не сомневаться.

Викторию Боню позвали замуж и подарили дорогущее кольцо


Боня, как может раскручивает предстоящий «безОплатный вебинар», где она будет учить доверчивых девушек и женщин уму разуму, а главное, притягивать любовь, деньги и все остальное.

Викторию Боню позвали замуж и подарили дорогущее кольцо


Каждый день в её сторисах идет массированная атака по теме, но, накануне, Вика, похоже вбросила в игру джокера – опубликовала ролик, как, вероятно, её мужчина, вручает ей, вероятно, обручальное кольцо.

Ну, как после такого не записаться на эфир. Если у Вики получилось, то и у всех остальных получится. И, ничего, что это просто ролик.

Викторию Боню позвали замуж и подарили дорогущее кольцо

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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