Виктория Бекхэм продемонстрировала кадры из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике

48-летняя певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась в своих социальных сетях снимками из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике со стороны фолловеров.Знаменитость опубликовала серию сторис, на которых она демонстрирует свою тренировку вместе с мужем - футболистом Дэвидом Бекхэмом. На размещенных кадрах видно, что телезвезда была одета в черный спортивный топ и облегающие легинсы.Кроме того, на одной из фотографий она также показала свою подтянутую фигуру.Однако читатели издания Daily Mail не оценили спортивную форму Бекхэм, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.«Не стройная, а костлявая», «Грустно, что она всю жизнь ограничивает себя», «Меня пугает ее нынешнее тело», «Виктории приходится изгибаться, чтобы выглядеть худее», «Чрезмерная худоба», — высказывались пользователи Сети.Кстати, в феврале стала известна сумма многомиллионных трат Виктории Бекхэм на поддержание молодости. Приближенный к знаменитости источник, который предпочел остаться анонимным, рассказал, что Бекхэм боится стареть. По словам инсайдера, звезда регулярно делает процедуры по уходу за кожей лица и тела, тратя ежемесячно по 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей — прим.ред.).