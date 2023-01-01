Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Виктория Бекхэм продемонстрировала кадры из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике

Сегодня, 16:36
Фанаты не оценили спортивную форму звезды.

Виктория Бекхэм продемонстрировала кадры из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике
48-летняя певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм поделилась в своих социальных сетях снимками из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике со стороны фолловеров.

Виктория Бекхэм продемонстрировала кадры из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике


Знаменитость опубликовала серию сторис, на которых она демонстрирует свою тренировку вместе с мужем - футболистом Дэвидом Бекхэмом. На размещенных кадрах видно, что телезвезда была одета в черный спортивный топ и облегающие легинсы.

Виктория Бекхэм продемонстрировала кадры из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике


Кроме того, на одной из фотографий она также показала свою подтянутую фигуру.

Виктория Бекхэм продемонстрировала кадры из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике


Однако читатели издания Daily Mail не оценили спортивную форму Бекхэм, о чем принялись писать в многочисленных комментариях.

«Не стройная, а костлявая», «Грустно, что она всю жизнь ограничивает себя», «Меня пугает ее нынешнее тело», «Виктории приходится изгибаться, чтобы выглядеть худее», «Чрезмерная худоба», — высказывались пользователи Сети.

Кстати, в феврале стала известна сумма многомиллионных трат Виктории Бекхэм на поддержание молодости. Приближенный к знаменитости источник, который предпочел остаться анонимным, рассказал, что Бекхэм боится стареть. По словам инсайдера, звезда регулярно делает процедуры по уходу за кожей лица и тела, тратя ежемесячно по 10 тысяч фунтов стерлингов (более миллиона рублей — прим.ред.).

← Валерия рассказала о ссоре с нетрезво...

Ключевые слова: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, olganews

Количество просмотров: 1 196
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Ольга Бузова подверглась жесткой критике за купальник, испортивший ей фигуру
Необычный образ Виктории Бекхэм подвергся жесткой критике
Виктория Боня подверглась критике за неухоженные волосы
Дизайнер Виктория Бекхэм сменила прическу
Кайли Дженнер встречается с Тимоти Шаламе Влюбленные не афишируют отношения.
Гоар Аветисян рассказала об осложнениях после пластической операции Гоар мечтает об идеальной фигуре.
Виктория Бекхэм продемонстрировала кадры из спортивного зала, за что подверглась жесткой критике Фанаты не оценили спортивную форму звезды.
Валерия рассказала о ссоре с нетрезвой дочерью, которая закончилась рукоприкладством Певица признается, что в тот момент она не сдержалась.
Звезда сериала «Счастливы вместе» рассказала о семилетнем романе с Константином Богомоловым Пара так и не зарегистрировала отношения.
29-летнему Джастину Биберу стало плохо во время фестиваля Coachella Хейли Бибер не отходила от него ни на шаг.
Дико устала: тайная женщина Александра Абдулова ушла в монастырь Лариса Штейнман решила отказаться от плотских желаний и научиться смирению.
Женя Феофилактова из «Дома-2» выложила фото с повзрослевшим сыном от Антона Гусева Подписчики изумились тому, как сильно возмужал их совместный ребенок.
Американская дочь Ивана Урганта показала бойфренда, который крепко схватил ее за ягодицы У 22-летней Эрики новый роман.
Регина Тодоренко рассказала о тесной дружбе с Натальей Подольской Телеведущая ощущает родственную связь с певицей.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.