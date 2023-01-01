22-летняя дочь Веры Брежневой показала, как изменилась ее фигура

22-летняя дочь экс-солистки группы «ВИА Гра» Веры Брежневой Соня Киперман впервые за 4 месяца выложила новую публикацию, и не абы какую, а сразу в бикини.Купальник черного цвета на завязках подчеркнул стройную фигуру девушки и оттенил светлый оттенок кожи. А под ее грудью поклонники смогли разглядеть небольшую татуировку с плохо рассматриваемой надписью. Дополнили образ блондинки льняная рубашка, соломенная шляпа и черные солнцезащитные очки. При этом девушка была без макияжа.Подписчики восхитились внешним видом Киперман в комментариях под постом. Некоторые сравнили Соню с матерью и заметили, что она похудела: «Мама Вера в молодости!», «Красивая татуировка, фигура шикарная!», «Соня, видно, как ты очень похудела!», «Модельная внешность! А какая талия!». Звездная мама тоже оценила ее провокационные снимки, поставив лайк.