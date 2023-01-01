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Полина Гагарина высказалась на тему своей худобы и размера груди

Сегодня, 11:08
Полина Гагарина нечасто комментирует свою жизнь.

Полина Гагарина высказалась на тему своей худобы и размера груди
Касается это и личных отношений и вообще всего того, что не относится к творчеству. С одной стороны это правильно, с другой - скучно. Ни скандалов, ни интриг, ни расследований. Даже на критику Полина практически никогда не отвечает. А вот критики ей наваливают сполна, особенно многих коробит её худоба.

Достаточно вспомнить, какой артистка была раньше, сдобная, пухленькая, ну прямо кровь с молоком. Было за что подержаться.

Полина Гагарина высказалась на тему своей худобы и размера груди



Теперь же от былых форм нет и следа, и вообще, по мнению большинства поклонников, Гагарина выглядит болезненно со своей спортивной фигурой.

Этой темы коснулись и на записи стриминга «Звук», мол, для эффектности Полина могла бы хотя бы сделать силиконовую грудь, это бы хоть как-то разбавило её мослы. Но, певица заявила, что с маленькой грудью ей удобнее.

Полина Гагарина высказалась на тему своей худобы и размера груди


"Простите все, у кого пышная и большая грудь… Я отвечу всем, потому что это волнует моих подписчиков. Я люблю маленькую грудь! И очень довольна, что она у меня именно такая. Потому что знаю, что такое большая грудь, ведь была беременна два раза. И тогда она выросла до нереальных размеров, мне с этим неудобно, тяжело. И мне это не идет. Я доска — и мне это очень нравится!", - высказалась Гагарина.

Полина Гагарина высказалась на тему своей худобы и размера груди


Артистка прекрасно помнит, что такое жить в полном теле. В прошлом её вес достигал 80 килограммов. Ну а на данный момент Полина весит 50 и не может нарадоваться.



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Ключевые слова: Полина Гагарина нечасто комментирует свою жизнь.

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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