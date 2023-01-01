Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Светская львица Светлана Бондарчук показала фигуру в разных купальниках

Сегодня, 10:50
54-летняя Светлана Бондарчук - обладательница изящной и подтянутой фигуры.

Светская львица Светлана Бондарчук показала фигуру в разных купальниках
Ранее экс-жена Федора Бондарчука профессионально занималась моделингом, а после являлась главным редактором глянцевого журнала. Сейчас у знаменитости есть свое шоу для YouTube-канала.

Несколько дней назад Светлана на странице в своих социальных сетях поделилась кадрами с пляжа, на которых показала свою фигуру без прекас. На фото светская персона, примерив мини-бикини, расположилась на песке. Купальник изумрудного оттенка выгодно подчеркнул ее изящные формы.

Светская львица Светлана Бондарчук показала фигуру в разных купальниках


В подписи к снмкам Бондарчук попросила своих подписчиков проголосовать за лучший образ.

«Слитный или раздельный?» — обратилась к поклонникам звезда.

Светская львица Светлана Бондарчук показала фигуру в разных купальниках


Фолловеры остались под впечатлением от серии снимков и написали Светлане множество комплиментов, отметив, что на ней идеально сидит любой купальник: «Можете позволить себе все, что угодно», «С такой фигурой голосую за раздельный», «На такой потрясающей фигуре просто все прекрасно», «Вы пример для подражания, все купальники на вас хороши», «Вам идут все без исключения», «Идеальная фигура, грудь... вы гордость женщин 50 плюс».

Светская львица Светлана Бондарчук показала фигуру в разных купальниках

← Наташа Королева рассказала про интимн...

Ключевые слова: Светлана Бондарчук, olganews

Количество просмотров: 1 209
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
54-летняя Светлана Бондарчук поделилась откровенным фото топлес
Образ Светланы Бондарчук сравнили с баклажаном
Светлана Бондарчук снова вышла замуж
Светлана Бондарчук больше не прячет свою дочь
В Сети появилось фото нового возлюбленного Марии Погребняк Недавно стало известно о том, что 34-летняя жена футболиста Павла Погребняка Мария подала на развод.
Топ-модель Наталья Водянова снялась топлес для рекламы 41-летняя российская супермодель Наталья Водянова является матерью пятерых детей.
Светская львица Светлана Бондарчук показала фигуру в разных купальниках 54-летняя Светлана Бондарчук - обладательница изящной и подтянутой фигуры.
Наташа Королева рассказала про интимные отношения с мужем Сергеем Глушко Недавно 50-летняя певица Наташа Королева стала гостьей на YouTube-шоу PopCake.
31-летняя поп-исполнительница Селена Гомес помирилась с подругой, которая пожертвовала для нее свою почку Голливудская актриса и певица Селена Гомес в 2017 году перенесла операцию по замене почки.
36-летняя актриса Анна Хилькевич боится сниматься в постельных сценах Актриса активно ведет блог в своих социальных сетях.
Сергей Жорин высказался о разводе Гуфа и Юлии Королевой Проблемы в семье Алексея Долматова и Юлии Королевой начались весной, когда у рэпера случился очередной срыв.
Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе Несколько дней назад американская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала свой день рождения.
26-летняя Алена Рапунцель запечатлела себя в образе куклы «Барби» 26-летняя звезда «Дома-2» Алена Рапунцель - мама двоих детей.
46-летняя невестка Тины Тернер собирается забеременеть от покойного мужа 46-летняя невестка умершей в мае этого года певицы Тины Тернер удивила общественность неожиданным признанием.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.