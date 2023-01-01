Светская львица Светлана Бондарчук показала фигуру в разных купальниках

Ранее экс-жена Федора Бондарчука профессионально занималась моделингом, а после являлась главным редактором глянцевого журнала. Сейчас у знаменитости есть свое шоу для YouTube-канала.Несколько дней назад Светлана на странице в своих социальных сетях поделилась кадрами с пляжа, на которых показала свою фигуру без прекас. На фото светская персона, примерив мини-бикини, расположилась на песке. Купальник изумрудного оттенка выгодно подчеркнул ее изящные формы.В подписи к снмкам Бондарчук попросила своих подписчиков проголосовать за лучший образ.«Слитный или раздельный?» — обратилась к поклонникам звезда.Фолловеры остались под впечатлением от серии снимков и написали Светлане множество комплиментов, отметив, что на ней идеально сидит любой купальник: «Можете позволить себе все, что угодно», «С такой фигурой голосую за раздельный», «На такой потрясающей фигуре просто все прекрасно», «Вы пример для подражания, все купальники на вас хороши», «Вам идут все без исключения», «Идеальная фигура, грудь... вы гордость женщин 50 плюс».