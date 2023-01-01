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Певица Алена Свиридова опубликовала фото в купальнике перед заплывом

Сегодня, 11:35
Исполнительница хита «Розовый фламинго» Алена Свиридова совсем скоро отпразднует свой 61-й день рождения.

Певица Алена Свиридова опубликовала фото в купальнике перед заплывом
Однако по внешнему виду певицы сложно дать ей столь зрелый возраст. Звезда сцены не раз признавалась, что ее худоба обусловлена генетикой и хорошим метаболизмом.

Сейчас Свиридова находится в отпуске. Она отправилась в Крым — в родную Керчь. И по традиции певица решила немного похвастаться своим телом, выложив новый снимок в бикини. В кадре она позировала в черном комплекте, а на полу оставила гитару в чехле.

Певица Алена Свиридова опубликовала фото в купальнике перед заплывом


«Пока, гитарочка. Я — на заплыв. Вернусь в тебе через пару часов», — подписала пост исполнительница.

Певица Алена Свиридова опубликовала фото в купальнике перед заплывом


Поклонники стали бурно обсуждать новое фото артистки. Многие отметили, что фигура Алены находится в отличной форме: «Вы в прекрасной форме», «Вы сама как гитарочка», «Не просто в прекрасной, а в абсолютно натуральной», «Женщина огонь».

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Ключевые слова: Алена Свиридова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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