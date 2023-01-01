Певица Алена Свиридова опубликовала фото в купальнике перед заплывом

Однако по внешнему виду певицы сложно дать ей столь зрелый возраст. Звезда сцены не раз признавалась, что ее худоба обусловлена генетикой и хорошим метаболизмом.Сейчас Свиридова находится в отпуске. Она отправилась в Крым — в родную Керчь. И по традиции певица решила немного похвастаться своим телом, выложив новый снимок в бикини. В кадре она позировала в черном комплекте, а на полу оставила гитару в чехле.«Пока, гитарочка. Я — на заплыв. Вернусь в тебе через пару часов», — подписала пост исполнительница.Поклонники стали бурно обсуждать новое фото артистки. Многие отметили, что фигура Алены находится в отличной форме: «Вы в прекрасной форме», «Вы сама как гитарочка», «Не просто в прекрасной, а в абсолютно натуральной», «Женщина огонь».