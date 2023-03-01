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Молодая жена Константина Ивлева «немного округлилась» на отдыхе в Париже

Сегодня, 12:42
Несколько дней назад шеф-повар Константин Ивлев отвез свою молодую жену Валерию в романтическое путешествие.

Молодая жена Константина Ивлева «немного округлилась» на отдыхе в Париже
Супруги отправились в одну из самых главных гастрономических столиц мира — Париж.

На отдыхе Константин и Валерия осматривают местные достопримечательности, посещают разнообразные фестивали и дегустируют местную кухню. Именно поэтому Куденкова (девичья фамилия девушки) даже в путешествии не забывает о спорте. На странице личного блога она сообщила своим фолловерам, что активно занимается с тренером онлайн почти каждый день, так как употребляет в пищу много булок.

Молодая жена Константина Ивлева «немного округлилась» на отдыхе в Париже


«Я конечно немного округлилась, но пресс пока виден. Вы же видите пресс? Не хочу останавливаться есть булки», — написала она.

Стоит отметить, что маленькую дочку Нику с собой в поездку супруги брать не стали.

Молодая жена Константина Ивлева «немного округлилась» на отдыхе в Париже


Ранее Валерия признавалась, что хотела побыть с мужем наедине. По ее мнению, совместные путешествия с любимым человеком могут положительно повлиять на сохранение страсти в отношениях.

← Исполнитель хита «Грустный дэнс» Арте...

Ключевые слова: Константин Ивлев, Валерия Куденкова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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