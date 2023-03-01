Молодая жена Константина Ивлева «немного округлилась» на отдыхе в Париже

Супруги отправились в одну из самых главных гастрономических столиц мира — Париж.На отдыхе Константин и Валерия осматривают местные достопримечательности, посещают разнообразные фестивали и дегустируют местную кухню. Именно поэтому Куденкова (девичья фамилия девушки) даже в путешествии не забывает о спорте. На странице личного блога она сообщила своим фолловерам, что активно занимается с тренером онлайн почти каждый день, так как употребляет в пищу много булок.«Я конечно немного округлилась, но пресс пока виден. Вы же видите пресс? Не хочу останавливаться есть булки», — написала она.Стоит отметить, что маленькую дочку Нику с собой в поездку супруги брать не стали.Ранее Валерия признавалась, что хотела побыть с мужем наедине. По ее мнению, совместные путешествия с любимым человеком могут положительно повлиять на сохранение страсти в отношениях.