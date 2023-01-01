Ольга Орлова призналась, что после родов пока еще не пришла в форму

Певица признавалась, что не стремится поскорее похудеть, а наоборот, предпочитает делать это постепенно. Поскольку Орловой делали кесарево сечение, то живот уходит не так быстро, как ей хотелось бы. Однако артистка по этому поводу совершенно не переживает, хоть и признается, что пока еще не вернула свой дородовый вес.
Накануне Ольга на странице своего блога опубликовала снимок в бикини.
«Три лишних так и остались со мной. Но я не тороплюсь», — написала она.
Напомним, телеведущая во второй раз стала мамой 6 февраля этого года. Дочку Аню она родила от мужа Валерия. У Орловой также есть взрослый 22-летний сын Артем от предыдущих отношений с бизнесменом Александром Кармановым.