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Ольга Орлова призналась, что после родов пока еще не пришла в форму

Сегодня, 13:10
45-летняя экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова родила дочь в феврале этого года.

Ольга Орлова призналась, что после родов пока еще не пришла в форму
С тех пор она медленно, но верно пытается вернуть свои прежние формы.

Певица признавалась, что не стремится поскорее похудеть, а наоборот, предпочитает делать это постепенно. Поскольку Орловой делали кесарево сечение, то живот уходит не так быстро, как ей хотелось бы. Однако артистка по этому поводу совершенно не переживает, хоть и признается, что пока еще не вернула свой дородовый вес.

Ольга Орлова призналась, что после родов пока еще не пришла в форму


Накануне Ольга на странице своего блога опубликовала снимок в бикини.

Ольга Орлова призналась, что после родов пока еще не пришла в форму


«Три лишних так и остались со мной. Но я не тороплюсь», — написала она.

Напомним, телеведущая во второй раз стала мамой 6 февраля этого года. Дочку Аню она родила от мужа Валерия. У Орловой также есть взрослый 22-летний сын Артем от предыдущих отношений с бизнесменом Александром Кармановым.

Ольга Орлова призналась, что после родов пока еще не пришла в форму

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Ключевые слова: Ольга Орлова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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