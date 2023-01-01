38-летняя Юлия Пересильд сделала фото в купальнике и без макияжа

В путешествие она отправилась со своими дочками - 14-летней Анной и 10-летней Марией. Для семейного отдыха они выбрали остров Крит.На странице в социальных сетях Юлии накануне появилось новой фото. На снимке актриса позирует без макияжа, лежа на траве в монокини насыщенного бордового цвета. Купальник выгодно подчеркнул ее фигуру песочные часы.«Всем доброго дня! Сегодня с утра размышляла о теле. Мне повезло, от мамы и папы мне досталось здоровое сильное тело. Я никогда особо не уделяла ему времени. В моей жизни нет постоянного спорта, нет ЗОЖ», — написала под снимком Пересильд.Фолловеры актрисы восхитились ее новым фото и поспешили одарить множеством комплиментов. Некоторые интернет-пользователи особенно отметили точеную фигурку Юлии: «Фигура у вас огонь! Выше всяких похвал», «Юлия, вы для меня женщина-героиня! Мать двоих детей, красавица, очень сильная духом и телом!». Правда, нашлись и те, кто посчитал, что актриса выглядит не совсем здоровой.