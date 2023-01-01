Похудевшая на отдыхе Оксана Самойлова призналась, что считает отвратительной свою «тощую» фигуру

На странице в своих социальных сетях многодетная мама призналась, что долгожданный отпуск в Колумбии ее семье пришлось провести не так, как хотелось бы. По ее словам, почти всем в поездке стало плохо настолько, что пришлось обращаться в больницу.Сейчас все чувствуют себя уже лучше. Однако Самойлова столкнулась с последствиями, которые ей еще предстоит решить. Дело в том, что она похудела на четыре килограмма за неделю из-за стресса.«У меня, конечно, появился пресс, но я теперь снова тощая. Все то, что я не люблю. Нахожу это отвратительным. Сейчас буду снова набирать. Выглядит, конечно, нормально, но не для меня», — поделилась с подписчиками бизнесвумен.Стоит отметить, что Оксана неоднократно говорила, что ей тяжело дается набор веса, и во время стресса она теряет мышечную массу. Именно поэтому модель каждый день занимается фитнесом и другими физическими активностями.