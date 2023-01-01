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Похудевшая на отдыхе Оксана Самойлова призналась, что считает отвратительной свою «тощую» фигуру

Сегодня, 14:28
35-летняя модель и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова поделилась впечатлениями от семейного отдыха.

Похудевшая на отдыхе Оксана Самойлова призналась, что считает отвратительной свою «тощую» фигуру
На странице в своих социальных сетях многодетная мама призналась, что долгожданный отпуск в Колумбии ее семье пришлось провести не так, как хотелось бы. По ее словам, почти всем в поездке стало плохо настолько, что пришлось обращаться в больницу.

Похудевшая на отдыхе Оксана Самойлова призналась, что считает отвратительной свою «тощую» фигуру


Сейчас все чувствуют себя уже лучше. Однако Самойлова столкнулась с последствиями, которые ей еще предстоит решить. Дело в том, что она похудела на четыре килограмма за неделю из-за стресса.

Похудевшая на отдыхе Оксана Самойлова призналась, что считает отвратительной свою «тощую» фигуру


«У меня, конечно, появился пресс, но я теперь снова тощая. Все то, что я не люблю. Нахожу это отвратительным. Сейчас буду снова набирать. Выглядит, конечно, нормально, но не для меня», — поделилась с подписчиками бизнесвумен.

Стоит отметить, что Оксана неоднократно говорила, что ей тяжело дается набор веса, и во время стресса она теряет мышечную массу. Именно поэтому модель каждый день занимается фитнесом и другими физическими активностями.

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Ключевые слова: Оксана Самойлова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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