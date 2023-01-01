Иосиф оценил: 55-летняя певица Валерия показала поклонникам фигуру в купальнике

Однако делает это певица не так часто, как хотелось бы ее поклонникам.Несколько дней назад на странице в социальных сетях артистки появилось новое фото, которое фанаты оценили по достоинству. На размещенном снимке супруга Иосифа Пригожина позировала в бикини с принтом, соломенной шляпке и легкой накидке. Валерия продемонстрировала поклонникам свои длинные ножки, а также поразмышляла на тему уходящего лета.«Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем зожным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится. А как у вас с этим? Отпускаете себя или живете как обычно?», — подписала она снимок.Подписчики Валерии пришли в восторг он нового фото любимой исполнительницы и поспешили одарить ее приятными комплиментами: «Чтобы я так выглядела в 50, красавица», «Классная стройная красотка», «Вы большая молодец, прекрасно когда женщина в форме».К комментаторам присоединился и Иосиф Пригожин, который оценил снимок супруги большим количеством эмодзи, написав: «Огнище ты мое».