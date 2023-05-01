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Ольга Орлова похвасталась фигурой в ярко-красном купальнике на отдыхе в Италии

Сегодня, 12:34
Недавно 45-летняя экс-участница поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова отдыхала в жаркой Италии.

Ольга Орлова похвасталась фигурой в ярко-красном купальнике на отдыхе в Италии
В романтическое путешествие она отправилась вместе с супругом Валерием, для которого поездка была сюрпризом на день рождения. Певица рассказывала подписчикам своего блога, что самостоятельно все организовала.

Разумеется, отдых не отдых, если на странице в социальной сети не появится несколько пикантных фото. Орлова выложила серию снимков, на которых позировала в ярко-красном слитном купальнике на фоне древней крепости и живописных гор.

Ольга Орлова похвасталась фигурой в ярко-красном купальнике на отдыхе в Италии


«Фотки заряжены на позитив. Нажмите 2 раза и будет вам счастье!» — подписала она публикацию.

Ольга Орлова похвасталась фигурой в ярко-красном купальнике на отдыхе в Италии


Поклонники певицы остались под приятным впечатлением от ее свежих фотографий. Подписчики блога Орловой сделали любимице множество комплиментов, отметив, что она достаточно быстро пришла в форму после недавних родов, в которые все еще не верят некоторые недоброжелатели: «Прекрасное тело», «Фигура у девочки супер», «Утонченная и элегантная. Моя любимая Ольга».

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Ключевые слова: Ольга Орлова, olganews

Количество просмотров: 1 586
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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