Ольга Орлова похвасталась фигурой в ярко-красном купальнике на отдыхе в Италии

В романтическое путешествие она отправилась вместе с супругом Валерием, для которого поездка была сюрпризом на день рождения. Певица рассказывала подписчикам своего блога, что самостоятельно все организовала.Разумеется, отдых не отдых, если на странице в социальной сети не появится несколько пикантных фото. Орлова выложила серию снимков, на которых позировала в ярко-красном слитном купальнике на фоне древней крепости и живописных гор.«Фотки заряжены на позитив. Нажмите 2 раза и будет вам счастье!» — подписала она публикацию.Поклонники певицы остались под приятным впечатлением от ее свежих фотографий. Подписчики блога Орловой сделали любимице множество комплиментов, отметив, что она достаточно быстро пришла в форму после недавних родов, в которые все еще не верят некоторые недоброжелатели: «Прекрасное тело», «Фигура у девочки супер», «Утонченная и элегантная. Моя любимая Ольга».