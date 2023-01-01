Поклонники Анастасии Волочковой переживают из-за ее чрезмерной худобы

На этот раз звезда сцены решила похвастаться фигурой, однако вместо комплиментов получила порцию хейта. Поклонники танцовщицы раскритиковали ее за чрезмерную худобу.На странице в своих социальных сетях Волочкова опубликовала фотографию, которая была сделана в зеркало. На Анастасии был обтягивающий костюм горчичного цвета. В описании к снимку любительница шпагатов решила опередить поклонников, поэтому сразу выдала свои секреты стройности.«Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив», — поделилась балерина.Правда, подписчики Волочковой комплименты делать не спешили. Вместо этого пользователи Сети выразили беспокойство из-за методов ее похудения, а некоторые и вовсе начали ставить знаменитости различные диагнозы: «Отсутствие еды — это уже расстройство пищевого поведения», «Это называется анорексия, надо срочно остановиться», «Фигура старика, именно дедушки».Кстати, недавно Анастасия рассказала, что у нее наконец-то появился возлюбленный, делающий ее счастливой. Правда, подробностями романа балерина делиться не захотела.