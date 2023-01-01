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Поклонники Анастасии Волочковой переживают из-за ее чрезмерной худобы

Вчера, 17:59
47-летняя скандально известная балерина Анастасия Волочкова снова в эпицентре обсуждений.

Поклонники Анастасии Волочковой переживают из-за ее чрезмерной худобы
На этот раз звезда сцены решила похвастаться фигурой, однако вместо комплиментов получила порцию хейта. Поклонники танцовщицы раскритиковали ее за чрезмерную худобу.

На странице в своих социальных сетях Волочкова опубликовала фотографию, которая была сделана в зеркало. На Анастасии был обтягивающий костюм горчичного цвета. В описании к снимку любительница шпагатов решила опередить поклонников, поэтому сразу выдала свои секреты стройности.

Поклонники Анастасии Волочковой переживают из-за ее чрезмерной худобы


«Много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции, творчество и позитив», — поделилась балерина.

Правда, подписчики Волочковой комплименты делать не спешили. Вместо этого пользователи Сети выразили беспокойство из-за методов ее похудения, а некоторые и вовсе начали ставить знаменитости различные диагнозы: «Отсутствие еды — это уже расстройство пищевого поведения», «Это называется анорексия, надо срочно остановиться», «Фигура старика, именно дедушки».

Поклонники Анастасии Волочковой переживают из-за ее чрезмерной худобы


Кстати, недавно Анастасия рассказала, что у нее наконец-то появился возлюбленный, делающий ее счастливой. Правда, подробностями романа балерина делиться не захотела.

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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