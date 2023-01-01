В комментариях к клипу люди поражаются не столько самому факту обнажения, сколько потрясающей физической форме Кравица. Напомним, что последний студийный альбом Ленни под названием "Raise Vibration" вышел в 2018 году, всего в его дискографии насчитывается 11 пластинок.
Ленни Кравиц полностью разделся ради нового клипа
Сегодня, 04:04
59-летний американский исполнитель удивил сеть своей фигурой.
Провокационный клип на композицию TK421 увидел свет накануне, а днём ранее Кравиц опубликовал на своей страничке в одной из соцсетей отрывок из видео всего в несколько секунд - но этого хватило, чтобы "поставить на уши" не только поклонников Ленни, но и других пользователей сети. Певец, любящий работать во множестве музыкальных жанров, предстаёт в кадре полностью обнажённым, прикрывая мужское достоинство рукой.
В комментариях к клипу люди поражаются не столько самому факту обнажения, сколько потрясающей физической форме Кравица. Напомним, что последний студийный альбом Ленни под названием "Raise Vibration" вышел в 2018 году, всего в его дискографии насчитывается 11 пластинок.
В комментариях к клипу люди поражаются не столько самому факту обнажения, сколько потрясающей физической форме Кравица. Напомним, что последний студийный альбом Ленни под названием "Raise Vibration" вышел в 2018 году, всего в его дискографии насчитывается 11 пластинок.
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Ключевые слова: Ленни Кравиц, natalinews
Количество просмотров: 1 053
Количество просмотров: 1 053
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети, legion-media.ru
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Автор фото: соцсети, legion-media.ru
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Ленни Кравиц полностью разделся ради нового клипа 59-летний американский исполнитель удивил сеть своей фигурой.
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