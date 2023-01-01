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Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения

Сегодня, 12:07
Не секрет, что 54-летняя Дженнифер Энистон выглядит прекрасно не только благодаря своей физиологии, но и ежедневным тренировкам.

Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения
Голливудская звезда много лет занимается с частным тренером Мэнди Ингбэр.

Стоит отметить, что Мэнди также следит за фигурой Кейт Бекинсейл и Дженнифер Лоуренс.

Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения


Так вот Ингбэр отметила, что самое важное во всём процессе:

"Тело, о котором вы мечтаете, начинается с любви к телу, которое у вас есть".

Получается, что, как минимум, надо для начала полюбить себя толстую, а потом уже худеть. Кстати, феноменально похудела Кристина Агилера.

Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения


А ниже напомним о фото Дженнифер Энистон, которая в сентябре 2023 года снялась в фотосессии в одном бюстгальтере.

Звезда культового сериала «Друзья» приняла участие в фотосессии для обложки свежего номера журнала CR Fashion Book.

Бывшая жена Брэда Питта сменила несколько образов. На первом снимке Дженнифер позировала в черном бюстгальтере, брюках и галстуке. Образ был дополнен укороченной рубашкой.

Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения


Во время съемки Энистон пообщалась с журналистами и рассказала им о секретах своей фигуры. По словам актрисы, главное - правильно питаться, заниматься спортом и спать.

Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения


Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения


На странице в своих социальных сетях Дженнифер опубликовала снимки и поблагодарила за съемку всех причастных. В частности, знаменитость отметила главу и основательницу журнала Карин Ройтфельд. По словам актрисы, работать с ней «было ее мечтой».

Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения


Тренер 54-летней Дженнифер Энистон раскрыла главный секрет быстрого похудения


← Феноменально похудевшая Кристина Аги...

Ключевые слова: Дженнифер Энистон

Количество просмотров: 1 014
Автор: Mysha

Автор фото: социальная сеть

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