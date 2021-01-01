Доджа Кэт, Карди Би и Дуэйн Джонсон ошеломили поклонников своими нарядами на церемонии вручения "Грэмми"

Прошлой ночью в Лас-Вегасе прошла 65-я ежегодная церемония вручения премии "Грэмми" по традиции собравшая в одном месте главных представителей индустрии.В этом году красная дорожка прошла без сюрпризов и с вполне скромным списком гостей. И хотя после абсолютного провала “Золотого Глобуса”, когда стало ясно что эпоха красных дорожек ушла в прошлое, тем не менее, на “Грэмми” нашлось на что можно было посмотреть.Большим вниманием на красной дорожке завладела неповторимая и роскошная певица Доджа Кэт (Doja Cat), которая в последнее время только и делает, что задает тренды.Сегодня ночью рэп-дива появилась на красной дорожке в кастомизированном латексном платье со шлейфом от Versace черного цвета. Аутфит она дополнила серьгами бренда Panconesi и длинными латексными перчатками.