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Доджа Кэт, Карди Би и Дуэйн Джонсон ошеломили поклонников своими нарядами на церемонии вручения "Грэмми"

Вчера, 01:08
Красота- страшная сила.

Доджа Кэт, Карди Би и Дуэйн Джонсон ошеломили поклонников своими нарядами на церемонии вручения "Грэмми"
Прошлой ночью в Лас-Вегасе прошла 65-я ежегодная церемония вручения премии "Грэмми" по традиции собравшая в одном месте главных представителей индустрии.

Доджа Кэт, Карди Би и Дуэйн Джонсон ошеломили поклонников своими нарядами на церемонии вручения "Грэмми"


В этом году красная дорожка прошла без сюрпризов и с вполне скромным списком гостей. И хотя после абсолютного провала “Золотого Глобуса”, когда стало ясно что эпоха красных дорожек ушла в прошлое, тем не менее, на “Грэмми” нашлось на что можно было посмотреть.

Доджа Кэт, Карди Би и Дуэйн Джонсон ошеломили поклонников своими нарядами на церемонии вручения "Грэмми"


Большим вниманием на красной дорожке завладела неповторимая и роскошная певица Доджа Кэт (Doja Cat), которая в последнее время только и делает, что задает тренды.

Доджа Кэт, Карди Би и Дуэйн Джонсон ошеломили поклонников своими нарядами на церемонии вручения "Грэмми"


Сегодня ночью рэп-дива появилась на красной дорожке в кастомизированном латексном платье со шлейфом от Versace черного цвета. Аутфит она дополнила серьгами бренда Panconesi и длинными латексными перчатками.

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Ключевые слова: Doja Cat, Карди Би, Бейонсе, Дуэйн Джонсон, liznews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru, социальная сеть

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