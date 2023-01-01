Кейт Уинслет впервые за долгое время появилась перед папарацци в пижаме на музыкальном фестивале

На днях в парке Уэнстон в Англии прошел музыкальный фестиваль Camp Bestival Shropshire.Главной гостьей мероприятия стала 47-летняя британская актриса Кейт Уинслет. Звезда фильма “Титаник” впервые за долгое время появилась перед публикой в расслабленном образе и привлекла много внимания.Актриса надела белый шелковый костюм с черной вышивкой. По большей части этот костюм напоинал домашнюю пижаму. И лишь золотые украшения на шее Кейт дали понять, что звезда находится на светском мероприятии, а не у себя дома.Кейт вышла на сцену и прочла произведение классической британской литературы «Черника для Саши» Роберта Макклоски, а после попозировала для фото.Несмотря на возраст актриса остается в хорошей форме, а что уж говорить о молодости. Великолепные горячие фото молоденькой Кейт у нас в галерее: