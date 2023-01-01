Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии

И с этой цитатой из журнала трудно не согласиться - 42-летняя Ким Кардашьян позирует в испачканной майке, с бровями-ниточками и ультракороткой стрижкой ёжик. Весьма необычный образ и чёрно-белые фотографии дали неожиданный эффект - пользователи сети уверяют, что посмотрели на Ким совершенно новыми глазами и поражены тем, насколько радикально она изменилась - не только внешне, но и, кажется, внутренне.В издании Кардашьян называют "музой нынешнего поколения" и "иконой шоу-бизнеса", а также восхищаются тем, как сильно эволюционировал её стиль за последние годы. У самой Ким другое определение иконы - для неё этот статус означает того, кто борется за свои идеалы, идёт за мечтами и воплощает их в реальность.Впервые Кардашьян появилась на обложке CR Fashion Book в 2013 году, когда готовилась к рождению дочери Норт.