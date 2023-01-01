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Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии

Сегодня, 03:35
Светская львица появилась на обложке издания CR Fashion Book в образе, "в котором её никогда ранее не видели".

Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии
И с этой цитатой из журнала трудно не согласиться - 42-летняя Ким Кардашьян позирует в испачканной майке, с бровями-ниточками и ультракороткой стрижкой ёжик. Весьма необычный образ и чёрно-белые фотографии дали неожиданный эффект - пользователи сети уверяют, что посмотрели на Ким совершенно новыми глазами и поражены тем, насколько радикально она изменилась - не только внешне, но и, кажется, внутренне.

Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии


Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии


Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии


Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии


В издании Кардашьян называют "музой нынешнего поколения" и "иконой шоу-бизнеса", а также восхищаются тем, как сильно эволюционировал её стиль за последние годы. У самой Ким другое определение иконы - для неё этот статус означает того, кто борется за свои идеалы, идёт за мечтами и воплощает их в реальность.

Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии


Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии


Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии


Впервые Кардашьян появилась на обложке CR Fashion Book в 2013 году, когда готовилась к рождению дочери Норт.

Ким Кардашьян изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии


← Слава Комиссаренко не знал, кем раньше...

Ключевые слова: Ким Кардашьян, natalinews

Количество просмотров: 416
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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