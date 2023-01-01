У Ольги Серябкиной верхняя одежда и нижнее белье в едином стиле

Официального клипа пока еще нет, но небольшое видео под снегом она уже записала, представ перед камерой в белой одежде с мелким рисунком, похожим на крестики.
Ну, а когда метель закончилась и вышло солнышко, Оля решила, что теперь можно прогуляться по заснеженным дорожкам и в нижнем белье.
Как оказалось, оно тоже у Оли с рисунком, напоминающем крестики.
Это так мило.
А еще у неё отличное настроение!
Смотри видео на https://t.me/paparazzi_ru
Ключевые слова: Ольга Серябкина
Количество просмотров: 1 391
Автор: Lili
Автор фото: личная страница в социальной сети
Поделись с друзьями: