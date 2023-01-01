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У Ольги Серябкиной верхняя одежда и нижнее белье в едином стиле

Сегодня, 11:02
На днях Ольга Серябкина презентовала новую песню.

У Ольги Серябкиной верхняя одежда и нижнее белье в едином стиле
Официального клипа пока еще нет, но небольшое видео под снегом она уже записала, представ перед камерой в белой одежде с мелким рисунком, похожим на крестики.

У Ольги Серябкиной верхняя одежда и нижнее белье в едином стиле


Ну, а когда метель закончилась и вышло солнышко, Оля решила, что теперь можно прогуляться по заснеженным дорожкам и в нижнем белье.

У Ольги Серябкиной верхняя одежда и нижнее белье в едином стиле


Как оказалось, оно тоже у Оли с рисунком, напоминающем крестики.

У Ольги Серябкиной верхняя одежда и нижнее белье в едином стиле


Это так мило.

У Ольги Серябкиной верхняя одежда и нижнее белье в едином стиле


А еще у неё отличное настроение!

У Ольги Серябкиной верхняя одежда и нижнее белье в едином стиле


Смотри видео на https://t.me/paparazzi_ru

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Ключевые слова: Ольга Серябкина

Количество просмотров: 1 391
Автор: Lili

Автор фото: личная страница в социальной сети

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