Иосиф Пригожин рассказал о своей болезни

Несколько дней назад Пригожин и Валерия побывали на премьере фильма "Праведник" в Москве, где с удовольствием позировали фотографам. А вскоре после этого продюсер почувствовал себя плохо. Оказалось, что он подцепил новый штамм коронавируса, и теперь супруги вынуждены оставаться дома.
"Ты можешь планировать одно — а получится другое. Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Мы всеми вирусами уже переболели. Ковидом, свиным гриппом, теперь вот новый формат ковида – "Кракен" называется. Мы знаем, что это именно он", - заявил Иосиф.