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Иосиф Пригожин рассказал о своей болезни

Вчера, 21:55
Продюсер заразился коронавирусом.

Иосиф Пригожин рассказал о своей болезни
В начале 2021 года Иосиф Пригожин перенес коронавирус в тяжелой форме. Болезнь застигла продюсера в Арабских Эмиратах, и неделю местные врачи боролись за его жизнь. Болезнь не прошла бесследно и у него ухудшились старые проблемы со зрением. У Иосифа стал хуже видеть левый глаз, и ему пришлось сделать операцию.

Иосиф Пригожин рассказал о своей болезни


Несколько дней назад Пригожин и Валерия побывали на премьере фильма "Праведник" в Москве, где с удовольствием позировали фотографам. А вскоре после этого продюсер почувствовал себя плохо. Оказалось, что он подцепил новый штамм коронавируса, и теперь супруги вынуждены оставаться дома.

Иосиф Пригожин рассказал о своей болезни


"Ты можешь планировать одно — а получится другое. Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Мы всеми вирусами уже переболели. Ковидом, свиным гриппом, теперь вот новый формат ковида – "Кракен" называется. Мы знаем, что это именно он", - заявил Иосиф.

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Ключевые слова: Иосиф Пригожин, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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