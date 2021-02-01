Иосиф Пригожин рассказал о своей болезни

В начале 2021 года Иосиф Пригожин перенес коронавирус в тяжелой форме. Болезнь застигла продюсера в Арабских Эмиратах, и неделю местные врачи боролись за его жизнь. Болезнь не прошла бесследно и у него ухудшились старые проблемы со зрением. У Иосифа стал хуже видеть левый глаз, и ему пришлось сделать операцию.Несколько дней назад Пригожин и Валерия побывали на премьере фильма "Праведник" в Москве, где с удовольствием позировали фотографам. А вскоре после этого продюсер почувствовал себя плохо. Оказалось, что он подцепил новый штамм коронавируса, и теперь супруги вынуждены оставаться дома."Ты можешь планировать одно — а получится другое. Хочешь насмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Мы всеми вирусами уже переболели. Ковидом, свиным гриппом, теперь вот новый формат ковида – "Кракен" называется. Мы знаем, что это именно он", - заявил Иосиф.