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Меган Фокс перестала носить обручальное кольцо

Сегодня, 15:46
У парочки проблемы в отношениях.

Меган Фокс перестала носить обручальное кольцо
В последние дни с новостных полос не сходят новости о расставании Меган Фокс и Колсона Бэйкера. Они официально не подтвердили эту информацию, но все указывает на то, что между ними как минимум произошла серьезная размолвка. Актриса удалила из своего профиля все фотографии с рэпером, а потом и вовсе деактивировала профиль. При этом на фразу о том, что Machine Gun Kelly изменил ей с гитаристкой она ответила шуткой.

Меган Фокс перестала носить обручальное кольцо


А сегодня стало известно, что Меган больше не носит обручальное кольцо. Колсон сделал ей предложение год назад в особенном для пары месте - под баньяновым деревом, где и начался их роман. Обручальное кольцо, которое он подарил своей избраннице, было оборудовано магнитными шипами. При попытке снять украшение, оно причиняет обладательнице боль. Несмотря на это, Фокс избавилась от драгоценности.

Меган Фокс перестала носить обручальное кольцо

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Ключевые слова: julianews, Меган Фокс, Колсон Бэйкер

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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