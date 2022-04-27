Меган Фокс перестала носить обручальное кольцо

В последние дни с новостных полос не сходят новости о расставании Меган Фокс и Колсона Бэйкера. Они официально не подтвердили эту информацию, но все указывает на то, что между ними как минимум произошла серьезная размолвка. Актриса удалила из своего профиля все фотографии с рэпером, а потом и вовсе деактивировала профиль. При этом на фразу о том, что Machine Gun Kelly изменил ей с гитаристкой она ответила шуткой.А сегодня стало известно, что Меган больше не носит обручальное кольцо. Колсон сделал ей предложение год назад в особенном для пары месте - под баньяновым деревом, где и начался их роман. Обручальное кольцо, которое он подарил своей избраннице, было оборудовано магнитными шипами. При попытке снять украшение, оно причиняет обладательнице боль. Несмотря на это, Фокс избавилась от драгоценности.