Принца Гарри и Меган Маркл пригласивли на коронацию Карла III без детей

В Лондоне во всю идет подготовка к коронации Карла III, которая состоится 6-ого мая. После выхода мемуаров принца Гарри "Запасной" его присутствие там было под вопросом. Однако, король пожелал, чтобы его младший сын с супругой были приглашены на столь значимое для него мероприятие. Им отправили электронное приглашение и включили в план рассадки. Вот только дети Меган и Гарри не были приглашены на коронацию. По мнению дворцовых чиновников, они еще малы для такого мероприятия.Вот только в этот же день сыну супругов Арчи исполнится четыре года, поэтому вряд ли родители захотят провести этот день вдалеке от него. В сети уже высказали предположения, что вероятно Меган и Гарри были приглашены именно с расчетом на то, что они откажутся лететь без детей.