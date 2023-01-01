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Принца Гарри и Меган Маркл пригласивли на коронацию Карла III без детей

Сегодня, 14:35
Супруги еще не дали ответ.

Принца Гарри и Меган Маркл пригласивли на коронацию Карла III без детей
В Лондоне во всю идет подготовка к коронации Карла III, которая состоится 6-ого мая. После выхода мемуаров принца Гарри "Запасной" его присутствие там было под вопросом. Однако, король пожелал, чтобы его младший сын с супругой были приглашены на столь значимое для него мероприятие. Им отправили электронное приглашение и включили в план рассадки. Вот только дети Меган и Гарри не были приглашены на коронацию. По мнению дворцовых чиновников, они еще малы для такого мероприятия.

Принца Гарри и Меган Маркл пригласивли на коронацию Карла III без детей


Вот только в этот же день сыну супругов Арчи исполнится четыре года, поэтому вряд ли родители захотят провести этот день вдалеке от него. В сети уже высказали предположения, что вероятно Меган и Гарри были приглашены именно с расчетом на то, что они откажутся лететь без детей.

Принца Гарри и Меган Маркл пригласивли на коронацию Карла III без детей

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Ключевые слова: julianews, Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 1 274
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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