Роман Капаклы настаивает на мирных переговорах с бывшей возлюбленной Мариной Африкантовой

Бывший возлюбленный Марины Африкантовой Роман Капаклы приехал в Дубай с новой девушкой Татьяной Мусульбес, однако не упускает возможность напомнить о своем существовании.Скандал вокруг пары не утихает. Поводы для сплетен дают сами супруги. Накануне Роман вместе с любовницей явился в Эмираты и теперь умоляет Марину встретиться с ним. Капаклы решил поговорить с девушкой, которую предал, якобы о предстоящем разводе. Но Африкантова даже отвечать не стала на сообщения изменщика. Марина выложила в блоге скрин письма Ромы и жестко высмеяла мужа.«Марина, привет. Это Рома, я в Дубае. Если ты вдруг эмоционально готова, то давай поговорим или хотя бы попытаемся. Надеюсь на положительный ответ. Уверен, обоим станет после этого легче», — пишет он Африкантовой с чужого номера.Девушка была возмущена его предложением и тут же заблокировала номер, с которого пришло сообщение. Она вспомнила, как хотела обсудить с ним скандал пару месяцев назад, но он, находясь с ней в браке, улетел вслед за Мусульбес.«Хватит мне написывать! Когда надо было поговорить и расставить все точки, улетел на Бали, а тут объявился!» — негодует Африкантова в личном блоге.А после Марина в шутку спросила у поклонников: «У меня вопрос: Есть ли примета к чему пишет бывший?».