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Роман Капаклы настаивает на мирных переговорах с бывшей возлюбленной Мариной Африкантовой

Сегодня, 12:08
Экс-участники «Дома-2» продолжают выяснять отношения.

Роман Капаклы настаивает на мирных переговорах с бывшей возлюбленной Мариной Африкантовой
Бывший возлюбленный Марины Африкантовой Роман Капаклы приехал в Дубай с новой девушкой Татьяной Мусульбес, однако не упускает возможность напомнить о своем существовании.

Роман Капаклы настаивает на мирных переговорах с бывшей возлюбленной Мариной Африкантовой


Скандал вокруг пары не утихает. Поводы для сплетен дают сами супруги. Накануне Роман вместе с любовницей явился в Эмираты и теперь умоляет Марину встретиться с ним. Капаклы решил поговорить с девушкой, которую предал, якобы о предстоящем разводе. Но Африкантова даже отвечать не стала на сообщения изменщика. Марина выложила в блоге скрин письма Ромы и жестко высмеяла мужа.

«Марина, привет. Это Рома, я в Дубае. Если ты вдруг эмоционально готова, то давай поговорим или хотя бы попытаемся. Надеюсь на положительный ответ. Уверен, обоим станет после этого легче», — пишет он Африкантовой с чужого номера.

Роман Капаклы настаивает на мирных переговорах с бывшей возлюбленной Мариной Африкантовой


Девушка была возмущена его предложением и тут же заблокировала номер, с которого пришло сообщение. Она вспомнила, как хотела обсудить с ним скандал пару месяцев назад, но он, находясь с ней в браке, улетел вслед за Мусульбес.

«Хватит мне написывать! Когда надо было поговорить и расставить все точки, улетел на Бали, а тут объявился!» — негодует Африкантова в личном блоге.

А после Марина в шутку спросила у поклонников: «У меня вопрос: Есть ли примета к чему пишет бывший?».

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Ключевые слова: Марина Африкантова, Роман Капаклы, Татьяна Мусульбес, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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