Настя Каменских отреагировала на историю с домогательствами Потапа и рассказала про развод

По словам Каменских, Гордая все выдумала и просто хочет пропиариться любым способом.
«Мы с Лешей (настоящее имя Потапа — прим. ред.) такие артисты, которые построили карьеру талантом и трудом. А кто-то работает иначе, пытается с помощью чужого имени, чужой славы себе получить пиар. Можно только разочаровать этих людей, ведь, к сожалению, в перспективе результат это даст очень маленький. Потому что рано или поздно слова надо будет чем-то подкреплять», — заявила Настя.
35-летняя певица отметила — Гордая их тех, кто не задержится в топе популярных. Скоро о ней вовсе все забудут, как и про историю с домогательствами.
«Это лишь неяркая вспышка, о которой быстро все забудут, а я за то, чтобы работать», — добавила Каменских.