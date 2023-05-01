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Тетя Елены Блиновской высказалась о ее аресте

Сегодня, 19:09
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Тетя Елены Блиновской высказалась о ее аресте
Елена Блиновская вот уже третью неделю находится под домашний арестом, где ей предстоит пробыть до 26 июня. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, из которых она внесла пока только 10.

Тетя Елены Блиновской высказалась о ее аресте


Супруг Елены никак не комментирует происходящее. Зато высказываются ее родственники. Так отец Блиновской винит в происходящем зятя, уверяя, что это он придумал преступные схемы, а его дочь ни при чем. Другие же родственники марафонщицы не так к ней благосклонны.

"Лена не хотела со мной общаться пять лет. А завистников, знаете, сколько? Скажут: "Так ей и надо. А ты ревешь, заступаешься за нее". Многие говорят, раз она этим занималась, так должна все равно какое-то наказание понести. Говорят так и двоюродные сестры…" - высказалась тетя Блиновской.

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Ключевые слова: julianews, Елена Блиновская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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