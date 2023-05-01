Тетя Елены Блиновской высказалась о ее аресте

Супруг Елены никак не комментирует происходящее. Зато высказываются ее родственники. Так отец Блиновской винит в происходящем зятя, уверяя, что это он придумал преступные схемы, а его дочь ни при чем. Другие же родственники марафонщицы не так к ней благосклонны.
"Лена не хотела со мной общаться пять лет. А завистников, знаете, сколько? Скажут: "Так ей и надо. А ты ревешь, заступаешься за нее". Многие говорят, раз она этим занималась, так должна все равно какое-то наказание понести. Говорят так и двоюродные сестры…" - высказалась тетя Блиновской.