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Отец Елены Блиновской заявил, что у нее нет средств погасить задолженность по налогам

Сегодня, 16:01
Елена находится в подавленном состоянии.

Отец Елены Блиновской заявил, что у нее нет средств погасить задолженность по налогам
В конце апреля Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну. Ее обвинили в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей и на время следствия отправили под домашний арест. Вскоре отец Елены заявил, что его дочь невиновна. Это ее супруг вел бизнес нечестно. Вчера Алексею тоже были предъявлены обвинения по трем статьям. Ранее мужчина проходил по делу как свидетель. Свою вину, в отличие от жены, он не признает. В итоге, на время разбирательств, суд запретил Алексею пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела кроме жены.

Отец Елены Блиновской заявил, что у нее нет средств погасить задолженность по налогам


Тем временем отец Елены продолжает настаивать на то, что в случившимся с его дочерью виноват ее муж.

Отец Елены Блиновской заявил, что у нее нет средств погасить задолженность по налогам


"Елена платила налоги, НДС и не нарушала общую систему налогообложения, а остальное всё вокруг нее, всё своровано. Сейчас она за Алексея, а я против него и против той банды, что вокруг Елены, поэтому я с ней не общаюсь сам, ни с внуками, ни с Алексеем. Он виноват, потому что он мужик. Я виноват, потому что я мужик. Мы должны быть виноваты", - заявил Олег Останин в комментарии Super.

Отец Елены Блиновской заявил, что у нее нет средств погасить задолженность по налогам

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Ключевые слова: julianews, Елена Блиновская

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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