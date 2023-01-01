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Айза Лилуна Ай отреагировала на примирение Гуфа с женой

Вчера, 18:34
Айза заявила, что больше не будет помогать бывшему.

Айза Лилуна Ай отреагировала на примирение Гуфа с женой
В конце февраля в семье Гуфа и Юлии Королевой случился громкий скандал. Рэпер перебрал то ли с алкоголем, то ли с запрещенными веществами и стал издеваться над супругой. Та при первой возможности улетела в Москву вместе с дочерью, а спасать его как всегда отправилась сестра. Айза же наблюдала за всем происходящим и не уставала комментировать события.

Айза Лилуна Ай отреагировала на примирение Гуфа с женой


Оклемавшись Гуф заявил, что разводится с женой, а она пообещала рассказать всю правду в интервью. Но похоже супругам удалось помириться. Рэпер извнился перед женой, признавшись ей в любви на рекламном баннере. К этому Айза отнеслась скептически, заявив, что предполагала такое развитие событий. А потом разразилась речью о том, что больше не будет спасать бывшего супруга, да и вообще говорить о нем не хочет.

"Хочу при всех сделать заявление раз и навсегда! С этого дня мое любое общение, упоминание, защита, забота, участие и адская созависимость с Алексеем Долматовым подходит к концу. Если я хоть слово скажу о нем с завтрашнего дня, можете высмеять меня и обосрать! Если я хоть еще раз буду его жилеткой и спасительницей, буду вестись на его нытье и жалобы, можете закидать меня камнями! Если я хоть раз ему еще поверю, можете меня послать куда подальше!" - написала Лилуна Ай.

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Ключевые слова: julianews, Айза Лилуна Ай

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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