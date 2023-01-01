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Сразу после примирения с женой, на горизонте появилась любовница Гуфа

Сегодня, 11:30
В разборках Гуфа и его женщин новый поворот.

Сразу после примирения с женой, на горизонте появилась любовница Гуфа
Только помирился с Юлей Королёвой, а это было очень легко, ибо она сама побежала к пройдохе - муженьку после пары букетов, как очередная напасть. О себе заявила бывшая возлюбленная музыканта Леся Фак, с которой он встречался до Юлии. Кстати, они с Королёвой явно перешивали лица у одного хирурга и делали тату у одного мастера. Ну нравится Долматову такой типаж.

Сразу после примирения с женой, на горизонте появилась любовница Гуфа


Так вот, девица в гневе заявила, что во время ссоры с супругой Алексей подкатывал к ней, предлагал увидеться и звал куда-нибудь слетать вдвоем. В доказательство Леся разместила в сети голосовую переписку с артистом от 3 мая и пригрозила, что если он от неё не отстанет, то у неё есть ещё что показать публике. Мол, чтобы все знали, как он на самом деле относится к нынешней жёнушке.

Сразу после примирения с женой, на горизонте появилась любовница Гуфа


Примечательно, что туда же ввязалась Айза, куда уж без неё. Лилуна Ай поддержала бывшую Гуфа, отметив, мол вот тебе Юля «контрольный выстрел».

Сразу после примирения с женой, на горизонте появилась любовница Гуфа


Вот такие милые девушки, которые по факту сами не могут оставить репера в покое. По переписке с Лесей было видно, что она первая написала Долматову. Но сдаётся, что Королёва и это проглотит и найдёт оправдание всему.

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Ключевые слова: Гуф, Юлия Королева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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