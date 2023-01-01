Сразу после примирения с женой, на горизонте появилась любовница Гуфа

Только помирился с Юлей Королёвой, а это было очень легко, ибо она сама побежала к пройдохе - муженьку после пары букетов, как очередная напасть. О себе заявила бывшая возлюбленная музыканта Леся Фак, с которой он встречался до Юлии. Кстати, они с Королёвой явно перешивали лица у одного хирурга и делали тату у одного мастера. Ну нравится Долматову такой типаж.Так вот, девица в гневе заявила, что во время ссоры с супругой Алексей подкатывал к ней, предлагал увидеться и звал куда-нибудь слетать вдвоем. В доказательство Леся разместила в сети голосовую переписку с артистом от 3 мая и пригрозила, что если он от неё не отстанет, то у неё есть ещё что показать публике. Мол, чтобы все знали, как он на самом деле относится к нынешней жёнушке.Примечательно, что туда же ввязалась Айза, куда уж без неё. Лилуна Ай поддержала бывшую Гуфа, отметив, мол вот тебе Юля «контрольный выстрел».Вот такие милые девушки, которые по факту сами не могут оставить репера в покое. По переписке с Лесей было видно, что она первая написала Долматову. Но сдаётся, что Королёва и это проглотит и найдёт оправдание всему.