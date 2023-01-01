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Бывший мужчина Анастасии Волочковой сильно избил молодую супругу

Сегодня, 11:33
Экс-ухажёр Анастасии Волочковой банщик Сергей Кузнецов заявил о себе - до полусмерти избил молодую жену.

Бывший мужчина Анастасии Волочковой сильно избил молодую супругу
Стало известно, что мужчина нанёс ей множественные удары по голове, она в тяжёлом состоянии в реанимации. После побоев Серёга слинял из квартиры, но полиция его задержала.

По сообщениям источников, причиной семейного раздора и мордобоя стала измена супруги банщика. В полиции Кузнецов заявил, что Настя, так зовут благоверную, сама виновата. Он подозревал её в неверности и устроил домашний допрос, в результате которого возлюбленная созналась, что гульнула, за это и получила.

Бывший мужчина Анастасии Волочковой сильно избил молодую супругу


Ну и конечно куда без Волочковой, журналисты уже связались с танцовщицей. Она в шоке от такой новости и уверяет, что Сергей был абсолютно адекватным, спокойным и весёлым человеком.

Бывший мужчина Анастасии Волочковой сильно избил молодую супругу


«Я вообще ни разу от него агрессии никакой не видела, не слышала. Он был настолько позитивный! Когда мы были на Мальдивах мы не пили ни одного грамма алкоголя, никакого процента, занимались спортом. Сергей за мной ухаживал и не давал мне даже самостоятельно воды налить. Я просто в шоке», - высказалась балерина.

Вот так вот, Серёга оказался не так прост.

← Сразу после примирения с женой, на гор...

Ключевые слова: Анастасия Волочкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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