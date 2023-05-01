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Бритни Спирс опубликовала видео с мужем после слухов о разводе

Вчера, 18:22
Ходят слухи о крупной ссоре между супругами.

Бритни Спирс опубликовала видео с мужем после слухов о разводе
В последние дни к Бритни Спирс снова приковано повышенное внимание. О жизни певицы вышел документальный фильм, где рассказывается о том, что у нее в настоящий момент не все гладко. Она якобы живет в изоляции и целыми днями спит. Своих сыновей артистка не видела уже больше года. Они не хотят общаться с ней из-за ее фотографий в обнаженном виде, которые она постоянно выкладывает в сеть. Дети Бритни уже взрослые, и им стыдно перед друзьями за поведение матери.

Бритни Спирс опубликовала видео с мужем после слухов о разводе


Кроме этого в фильме рассказывалось о проблемах в браке Спирс и Сэма Асгари. Недавно между супругами произошла крупная ссора. Они так громко ругались, что соседи вызвали службу безопасности. Сообщалось так же, что Бритни подняла руку на супруга. После этого бодибилдер покинул дом жены.
На фоне всех этих слухов в соцсети Бритни появилось видео, где она обнимает и целует мужа. Супруги запечатлены на фоне цветущего сада и всем своим видом показывают, что у них все хорошо.

Бритни Спирс опубликовала видео с мужем после слухов о разводе


"Я горжусь своими цветами. Я довольно скромно относилась к своему дому, я переделываю его. Мне так повезло быть с таким невероятным мужем, который вдохновляет меня каждый день! Прекрасного дня, друзья, и удачи", - написала Бритни.

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Ключевые слова: Бритни Спирс, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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