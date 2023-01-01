Супруг Алеси Кафельниковой прокомментировал слова свекрови

В 2021 году Алеся Кафельникова вышла замуж за Георгия Петришина. С тех пор ее ранее на самая благополучная жизнь модели начала налаживаться. Девушка родила дочь, наладила карьеру, но редко делилась семейными кадрами. Поклонники даже заподозрили, что в семейной жизни супругов не все гладко, но Алеся сообщила, что счастлива, а Петришин просто не любит фотографироваться.Но вчера мать Кафельниковой сделала неожиданное заявление. Мария сообщила, что у супругов произошел очередной крупный скандал и обвинила Георгия в том, что он собирает компромат на жену и отсылает его неким людям. Она расстроена, что не может помочь дочери из-за финансовых проблем и из-за того, что находится в другой стране. А Петришина называет жестоким человеком, с которым ей хочется драться, чтобы защитить своего ребенка.