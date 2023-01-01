Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

"Ее свет потускнел": Анджелина Джоли еще не оправилась от развода с Брэдом Питтом

Вчера, 23:01
По словам знакомых, звезда редко выходит на улицу.

"Ее свет потускнел": Анджелина Джоли еще не оправилась от развода с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году после двух лет брака. Конечно, в отношениях актеры состояли несколько дольше, но их официальный союз долго не протянул. А вот развод подзатянулся. Бывшие супруги долгое время не могли договориться по поводу опеки над детьми, а имущество так до сих пор и не поделили.

"Ее свет потускнел": Анджелина Джоли еще не оправилась от развода с Брэдом Питтом


ЧТо касается личной жизни, то на счету Брэда уже несколько романов. А сейчас он состоит в отношениях с Инес де Рамон, которую даже познакомил с детьми. Джоли плохо воспринимает новости о том, что ее бывший муж счастлив с другой. Сообщалось, что она хотела встретиться с девушкой Брэда и рассказать ей свою версию их расставания. Сама Анджелина до сих пор одинока и никак не может оправиться после развода, после которого долго пребывала в депрессии. Ее дети надеются, что мать найдет себе достойного мужчину.

"Ее свет потускнел": Анджелина Джоли еще не оправилась от развода с Брэдом Питтом


"Её личная жизни практически исчезла. Я уверена, Анджелина скучает по общению. Но, не думаю, что она стремиться снова полностью посвятить себя этому. У Энджи был такой яркий авантюрный дух, но ее свет потускнел в течение последних нескольких лет. Будем надеяться, что со временем она станет снова открыта для свиданий и веселья. Её дети просто хотят снова видеть ее по-настоящему счастливой", - рассказал инсайдер.

← Рита Дакота вышла замуж за Федора Бело...

Ключевые слова: julianews, Анджелина Джоли

Количество просмотров: 1 729
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в финансовых махинациях
Анджелина Джоли и Брэд Питт делают все, чтобы дети были счастливы
Анджелина Джоли борется с серьезным заболеванием после развода с Брэдом Питтом
Анджелина Джоли пошла на перемирие с Брэдом Питтом
"Ее свет потускнел": Анджелина Джоли еще не оправилась от развода с Брэдом Питтом По словам знакомых, звезда редко выходит на улицу.
Рита Дакота вышла замуж за Федора Белогая Влюбленные не стали устраивать пышный праздник.
58-летняя Алена Апина рассказала о своих пластических операциях Звезда уверена, что современной женщине просто необходимо использовать новые бьюти-технологии.
Павел Дуров взбудоражил подписчиков и раскрыл секрет успеха Миллиардер выложил новое фото.
Телеведущая Дана Борисова сообщила о госпитализации дочери Звезда вышла на связь с тревожными новостями относительно Полины.
42-летний певец Джастин Тимберлейк снова захотел жениться И повторно сделал предложение своей супруге.
Дуа Липа впервые появилась на публике со своим 41-летним избранником О романах певицы Дуа Липы ходят легенды. А всё потому что журналистам доподлинно известно лишь об одном из них, - с братом Беллы и Джиджи Хадид Анваром.
Певица Ольга Серябкина прокомментировала слухи о своем разводе Экс-солистка группы Serebro появилась в одиночестве на премьере фильма.
Елена Князева зажгла в ДЕПО, покорив зрителей своим выступлением Как утверждают очевидцы, в ДЕПО давно не было так жарко.
В Сети появились первые кадры со свадьбы 31-летнего исполнителя SHAMANA Соответствующие снимки выложил сам Ярослав Дронов в своем Telegram-канале.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.