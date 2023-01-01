"Ее свет потускнел": Анджелина Джоли еще не оправилась от развода с Брэдом Питтом

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2016 году после двух лет брака. Конечно, в отношениях актеры состояли несколько дольше, но их официальный союз долго не протянул. А вот развод подзатянулся. Бывшие супруги долгое время не могли договориться по поводу опеки над детьми, а имущество так до сих пор и не поделили.ЧТо касается личной жизни, то на счету Брэда уже несколько романов. А сейчас он состоит в отношениях с Инес де Рамон, которую даже познакомил с детьми. Джоли плохо воспринимает новости о том, что ее бывший муж счастлив с другой. Сообщалось, что она хотела встретиться с девушкой Брэда и рассказать ей свою версию их расставания. Сама Анджелина до сих пор одинока и никак не может оправиться после развода, после которого долго пребывала в депрессии. Ее дети надеются, что мать найдет себе достойного мужчину."Её личная жизни практически исчезла. Я уверена, Анджелина скучает по общению. Но, не думаю, что она стремиться снова полностью посвятить себя этому. У Энджи был такой яркий авантюрный дух, но ее свет потускнел в течение последних нескольких лет. Будем надеяться, что со временем она станет снова открыта для свиданий и веселья. Её дети просто хотят снова видеть ее по-настоящему счастливой", - рассказал инсайдер.