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Эвелина Бледанс высказалась о Марии Погребняк

Вчера, 23:12
Девушки не поладили на телешоу.

Эвелина Бледанс высказалась о Марии Погребняк
Мария Погребняк и Эвелина Бледанс стали участницами проекта шоу "Звезды в Африке". Вот только актриса выбыла в самом начале, а жена футболиста имеет все шансы на победу. Конечно, шоу уже отснято, но его итоги пока неизвестны. Отношения между соперницами не сложились. Покинув Африку Эвелина нелестно высказалась о внешности Марии. По ее мнению, она перестаралась с пластикой и подает плохой пример молодежи. Погребняк в ответ пожаловалась на то, что Бледанс организовала против нее травлю в сети. А теперь Эвелина рассказала, что на проекте Мария флиртовала с другими участниками.

Эвелина Бледанс высказалась о Марии Погребняк


"Она сильный человек, я вижу, как тяжело ей дается играть, продумывать свои ходы наперед, но при этом она не сворачивает со своего пути, бьется до последнего. Как она подкатывает к игрокам-мужчинам (а это смотрится именно так, будто она по-женски их "окучивает"), я бы так не смогла. И ведь отказов не боится – Торнике ее турнул, Лебедев тоже, а ей – хоть бы что. Это настоящий талант Маши, и я им восхищаюсь", - рассказала Бледанс.

Эвелина Бледанс высказалась о Марии Погребняк


Кстати, не так давно появились слухи о проблемах в семье Погребняков, и футболист даже съехал из дома. Сообщалось, что Павел был замечен в компании каких-то женщин, пока его жена была в Африке. Но Мария заявила, что это ложь, и они по-прежнему живут вместе. И попросила не распространять эти сплетни, ведь у них трое взрослых сыновей.

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Ключевые слова: julianews, Эвелина Бледанс, Мария Погребняк

Количество просмотров: 1 404
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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