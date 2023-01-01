Эвелина Бледанс высказалась о Марии Погребняк

Мария Погребняк и Эвелина Бледанс стали участницами проекта шоу "Звезды в Африке". Вот только актриса выбыла в самом начале, а жена футболиста имеет все шансы на победу. Конечно, шоу уже отснято, но его итоги пока неизвестны. Отношения между соперницами не сложились. Покинув Африку Эвелина нелестно высказалась о внешности Марии. По ее мнению, она перестаралась с пластикой и подает плохой пример молодежи. Погребняк в ответ пожаловалась на то, что Бледанс организовала против нее травлю в сети. А теперь Эвелина рассказала, что на проекте Мария флиртовала с другими участниками."Она сильный человек, я вижу, как тяжело ей дается играть, продумывать свои ходы наперед, но при этом она не сворачивает со своего пути, бьется до последнего. Как она подкатывает к игрокам-мужчинам (а это смотрится именно так, будто она по-женски их "окучивает"), я бы так не смогла. И ведь отказов не боится – Торнике ее турнул, Лебедев тоже, а ей – хоть бы что. Это настоящий талант Маши, и я им восхищаюсь", - рассказала Бледанс.Кстати, не так давно появились слухи о проблемах в семье Погребняков, и футболист даже съехал из дома. Сообщалось, что Павел был замечен в компании каких-то женщин, пока его жена была в Африке. Но Мария заявила, что это ложь, и они по-прежнему живут вместе. И попросила не распространять эти сплетни, ведь у них трое взрослых сыновей.