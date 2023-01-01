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Мама Дмитрий Тарасова высказалась о его браке с Анастасией Костенко

Сегодня, 01:02
Футболист удивился словам своей матери.

Мама Дмитрий Тарасова высказалась о его браке с Анастасией Костенко
Дмитрий Тарасов женат в третий раз. Его первой женой стала девушка по имени Оксана, которая родила ему дочь. Потом в жизни спортсмена появилась Ольга Бузова. Их брак закончился громким скандалом. Ведущая обвинила супруга в том, что он поднимал на нее руку. А он заявил, что она была занята только своей карьерой и не хотела заводить детей. Расставшись с Ольгой Дмитрий в скором времени женился на Анастасии Костенко. У супругов родилось трое детей, и кажется, что Тарасов наконец обрел семейное счастье. Но выяснилось, что его мама не считает Костенко подходящей супругой для ее сына.

Мама Дмитрий Тарасова высказалась о его браке с Анастасией Костенко


Футболист и его родительница приняли участие в новом шоу "Честное слово" на YouTube-канале Super - "Пупер", где отвечали на вопросы, будучи подключенными к детектору лжи. Ведущий поинтересовался у Ольги Тарасовой, подходит ли Дмитрию его супруга, а она ответила отрицательно.

"Мы вообще выросли все в своих семьях. У Насти один подход, у Димы — другой. Он хочет так, Настя — по-своему. Это его решение, но третий брак меня в принципе устраивает, мне нравится, как они притерлись друг к другу, как они научились друг друга слушать", - высказалась Ольга.

Мама Дмитрий Тарасова высказалась о его браке с Анастасией Костенко


Дмитрий удивился, но спорить с матерью не стал, однако, отметил, что это ее мнение, а его все устраивает. При этом, Ольга призналась, что когда Дмитрий познакомился с Анастасией, девушка ей сразу понравилась.

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Ключевые слова: julianews, Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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