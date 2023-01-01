Мама Дмитрий Тарасова высказалась о его браке с Анастасией Костенко

Футболист и его родительница приняли участие в новом шоу "Честное слово" на YouTube-канале Super - "Пупер", где отвечали на вопросы, будучи подключенными к детектору лжи. Ведущий поинтересовался у Ольги Тарасовой, подходит ли Дмитрию его супруга, а она ответила отрицательно.
"Мы вообще выросли все в своих семьях. У Насти один подход, у Димы — другой. Он хочет так, Настя — по-своему. Это его решение, но третий брак меня в принципе устраивает, мне нравится, как они притерлись друг к другу, как они научились друг друга слушать", - высказалась Ольга.
Дмитрий удивился, но спорить с матерью не стал, однако, отметил, что это ее мнение, а его все устраивает. При этом, Ольга призналась, что когда Дмитрий познакомился с Анастасией, девушка ей сразу понравилась.