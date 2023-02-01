Лерчек сообщила, что им пришлось занять деньги, чтобы расплатиться с налоговой

Блогеров обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 300 миллионов рублей. В прошлом месяце они заплатили долг и постепенно стали возвращаться к обычной жизни. Лерчек недавно побывала на дне рождении подруги, а теперь дала интервью Вячеславу Манучарову, где впервые прокомментировала скандал. По словам Чекалиной, расплатиться им помог друг, который дал деньги в долг, ведь их счета оказались заблокированы."Сожалею ли, что все так получилось — сожалею. Все как гром среди ясного неба. Я устала, мне очень тяжело. Люблю работать, люблю делиться, а сейчас этой возможности нет. Главное, впредь не совершать таких ошибок. Испытания не даются слабым! Детям мы сказали, что это все розыгрыш, родители в шоке, но поддерживают нас", - высказалась Валерия.Напомним, что супругам запретили пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи. Но после выплаты долго они надеются на послабления.