Мария Погребняк высказалась о причине развода с мужем

Спортсмен тогда не давал комментариев, а его супруга заявила, что они по-прежнему живут вместе. Но недавно Мария все призналась, что они с Павлом расстались. На вопросы журналистов она отвечает неохотно, но теперь назвала причину грядущего развода."Я бы не хотела поднимать эту тему лишний раз, чтобы не травмировать детей. Скажу только... Мы разошлись не из-за измен Павла. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Пока мы продолжаем жизнь вместе", - высказалась Погребняк в интервью "КП-Екатеринбур".Мария и Павел прожили вместе семнадцать лет. За эти годы они стали родителями троих сыновей. Кстати, недавно в сети появились слухи, что у супруги футболиста новый роман. Ее заметили в компании неизвестного мужчины.