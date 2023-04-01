Мария Погребняк высказалась о причине развода с мужем

"Я бы не хотела поднимать эту тему лишний раз, чтобы не травмировать детей. Скажу только... Мы разошлись не из-за измен Павла. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Пока мы продолжаем жизнь вместе", - высказалась Погребняк в интервью "КП-Екатеринбур".
Мария и Павел прожили вместе семнадцать лет. За эти годы они стали родителями троих сыновей. Кстати, недавно в сети появились слухи, что у супруги футболиста новый роман. Ее заметили в компании неизвестного мужчины.