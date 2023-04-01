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Мария Погребняк высказалась о причине развода с мужем

Сегодня, 14:05
Несколько месяцев назад в сети появились слухи о том, что Мария и Павел Погребняк разводятся из-за измен футболиста.

Мария Погребняк высказалась о причине развода с мужем
Спортсмен тогда не давал комментариев, а его супруга заявила, что они по-прежнему живут вместе. Но недавно Мария все призналась, что они с Павлом расстались. На вопросы журналистов она отвечает неохотно, но теперь назвала причину грядущего развода.

Мария Погребняк высказалась о причине развода с мужем


"Я бы не хотела поднимать эту тему лишний раз, чтобы не травмировать детей. Скажу только... Мы разошлись не из-за измен Павла. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Пока мы продолжаем жизнь вместе", - высказалась Погребняк в интервью "КП-Екатеринбур".

Мария Погребняк высказалась о причине развода с мужем


Мария и Павел прожили вместе семнадцать лет. За эти годы они стали родителями троих сыновей. Кстати, недавно в сети появились слухи, что у супруги футболиста новый роман. Ее заметили в компании неизвестного мужчины.

Мария Погребняк высказалась о причине развода с мужем

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Ключевые слова: julianews, Мария Погребняк, Павел Погребняк

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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