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Суд продлил Елене Блиновской срок домашнего ареста

Сегодня, 14:28
Сегодня состоялось слушание по делу Елены Блиновской.

Суд продлил Елене Блиновской срок домашнего ареста
В конце апреля ее отправили под домашний арест из-за неуплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, из которых она пока что оплатила лишь 30.

Суд продлил Елене Блиновской срок домашнего ареста


Сегодня Елена полностью признала свою вину. Она пожаловалась, что из-за домашнего ареста не попала на выпускной к своему сыну и на утренники к младшим детям. Блиновская просила суд разрешить ей ходить на детскую площадку, гулять с собакой, два раза в неделю ходить в магазин и ездить в Москву для уплаты налогов и посещения врача. Она уверяет, что является патриоткой и не планирует покидать Россию. Но ее просьбы не были удовлетворены. Судья продлила домашний арест до 26ого июля. А адвокаты марафонщицы уже планирует обжаловать это решение.

Суд продлил Елене Блиновской срок домашнего ареста

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Ключевые слова: Елена Блиновская, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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