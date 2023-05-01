Сегодня Елена полностью признала свою вину. Она пожаловалась, что из-за домашнего ареста не попала на выпускной к своему сыну и на утренники к младшим детям. Блиновская просила суд разрешить ей ходить на детскую площадку, гулять с собакой, два раза в неделю ходить в магазин и ездить в Москву для уплаты налогов и посещения врача. Она уверяет, что является патриоткой и не планирует покидать Россию. Но ее просьбы не были удовлетворены. Судья продлила домашний арест до 26ого июля. А адвокаты марафонщицы уже планирует обжаловать это решение.
Суд продлил Елене Блиновской срок домашнего ареста
Сегодня, 14:28
Сегодня состоялось слушание по делу Елены Блиновской.
В конце апреля ее отправили под домашний арест из-за неуплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей, из которых она пока что оплатила лишь 30.
Сегодня Елена полностью признала свою вину. Она пожаловалась, что из-за домашнего ареста не попала на выпускной к своему сыну и на утренники к младшим детям. Блиновская просила суд разрешить ей ходить на детскую площадку, гулять с собакой, два раза в неделю ходить в магазин и ездить в Москву для уплаты налогов и посещения врача. Она уверяет, что является патриоткой и не планирует покидать Россию. Но ее просьбы не были удовлетворены. Судья продлила домашний арест до 26ого июля. А адвокаты марафонщицы уже планирует обжаловать это решение.
Сегодня Елена полностью признала свою вину. Она пожаловалась, что из-за домашнего ареста не попала на выпускной к своему сыну и на утренники к младшим детям. Блиновская просила суд разрешить ей ходить на детскую площадку, гулять с собакой, два раза в неделю ходить в магазин и ездить в Москву для уплаты налогов и посещения врача. Она уверяет, что является патриоткой и не планирует покидать Россию. Но ее просьбы не были удовлетворены. Судья продлила домашний арест до 26ого июля. А адвокаты марафонщицы уже планирует обжаловать это решение.
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Ключевые слова: Елена Блиновская, julianews
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Количество просмотров: 754
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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