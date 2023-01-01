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Анастасия Волочкова заявила, что пойдет на выпускной к своей дочери

Сегодня, 14:31
Дочь Анастасии Волочковой живет вместе с отцом и его новой семьей.

Анастасия Волочкова заявила, что пойдет на выпускной к своей дочери
Ариадна в хороших отношениях с мачехой, и даже на свой выпускной предпочла позвать ее, а не родную мать.

Анастасия Волочкова заявила, что пойдет на выпускной к своей дочери


По словам балерины, девочка боится, что звездная родительница ее затмит. А вообще, все это происходит, потому что ей промыл мозги отец. Волочкова даже поругалась с руководством лицея, который заканчивает Ариадна, чтобы те выдали ей дополнительный билет, но те не пошли ей на встречу. Однако, Анастасия все равно намерена посетить мероприятие.

Анастасия Волочкова заявила, что пойдет на выпускной к своей дочери


"Я приду для того, чтобы передать дочке цветы. Я даже в зал не буду заходить. В этом зале я танцевала сольные концерты. Ну, наверно, это справедливо, что на празднике не нашлось одного места для мамы. Но нашлись места для папы и всей его новоиспеченной семьи", - заявила Волочкова.

По ее мнению Елена Николаева использует Ариадну в корыстных целях. Она таскает девочку по мероприятиям, куда бы ее не пустили без славы Волочковой.

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Ключевые слова: julianews, Анастасия Волочкова

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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