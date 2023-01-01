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Алана Мамаева рассказала о пластических операциях Виктории Бони

Сегодня, 15:50
Мир шоу-бизнеса перессорилась из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Алана Мамаева рассказала о пластических операциях Виктории Бони
Началось с того, что певица Слава заявила, что он изуродовал ее грудь. Ее поддержала Любовь Успенская, которой не понравилась форма ягодиц, сделанных Хайдаровым. Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Гоар Аветисян высказались в защиту хирурга. Свою слово решила сказать и Виктория Боня. Она заявила, что слышала много негативных отзывов о работах Тимура и решила прорекламировать другого врача. Виктория считает отличным специалистом Вардана Хачатрян, которого в скандал втягивала Алана Мамаева, обвинив в домогательствах. Боня считает, что бывшая жена футболиста не может давать советы по поводу хирургов, так как ей самой недавно пришлось исправлять последствия пластики, после того как у нее разъехались импланты в ягодицах. Алана не стала затягивать с ответом и уличила экс-участницу "Дома-2" в пластике.

Алана Мамаева рассказала о пластических операциях Виктории Бони


"Дорогая Виктория, по поводу вшитого зада… Во-первых, тебя это не касается. Во-вторых, давай начнем с того, что твой дорогой Вардан тебе тоже вшивал зад, рисовал кубики пресса", - заявила Мамаева.

Алана Мамаева рассказала о пластических операциях Виктории Бони


К слову, подписчики Бони недавно заподозрили, что она увеличила ягодицы. До этого она сделала подтяжку нижней части лица, а теперь планирует изменить форму глаз. У многих это вызывает недоумение. Ведь ранее Виктория рассказывала, что ее внешний вид - результат ежедневного выполнения специальных упражнений.

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Ключевые слова: Алана Мамаева, Виктория Боня, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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