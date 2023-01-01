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Илона Броневицкая рассказала, почему Стас Пьеха попал в реанимацию

Сегодня, 15:51
В начале лета 42-летний Стас Пьеха попал в больницу с жалобами на сердце.

Илона Броневицкая рассказала, почему Стас Пьеха попал в реанимацию
Медики определили его в кардиореанимацию и как сообщалось, смогли предотвратить инсульт. Певец признавался, что в тот момент испугался за свою жизнь. Как оказалось, скорую помощь вызвала его мать. Она рассказала, что произошло в тот вечер.

Илона Броневицкая рассказала, почему Стас Пьеха попал в реанимацию


"Он просто реально очень устал: у него случился спазм, – объяснила Броневицкая. – Так бывает: когда долго не спишь, начинает болеть сердце. Ему было нехорошо. Я вызвала скорую помощь. Мы были в разных местах, но телефоны же существуют! Приехала скорая, чтобы понять, что это такое. И его отвезли в больницу. Поскольку это был вечер субботы, где в это время находятся врачи? Только в реанимации! Поэтому его туда и поместили", - сообщила Илона Броневицкая.

Илона Броневицкая рассказала, почему Стас Пьеха попал в реанимацию


Сейчас Стас на здоровье не жалуется и уже вернулся к гастролям.

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Ключевые слова: julianews, Стас Пьеха

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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