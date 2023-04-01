Юлия Королева не будет запрещать Гуфу общаться с дочкой после развода

Правда в этом году супруги уже объявляли о своем расставании, но вскоре помирились. Но жена рэпера уже подала заявление в суд, так что похоже настроена она решительно. А вот по поводу общения Долматова с дочкой она несколько смягчилась. Ранее она угрожала Алексею, что запретит ему видеться с Тиной."Это его ребенок, они связаны навсегда, пусть проводят время вместе максимально, насколько это возможно. Я только от этого счастливее", - заявила Королева.А вот общение Гуфа и его сына складывается не очень. Недавно Айза рассказала, что во время очередного срыва рэпер нанес ребенку психологическую травму.