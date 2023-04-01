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Юлия Королева не будет запрещать Гуфу общаться с дочкой после развода

Сегодня, 12:35
Недавно Юлия Королева приняла решение развестись с Гуфом.

Юлия Королева не будет запрещать Гуфу общаться с дочкой после развода
Правда в этом году супруги уже объявляли о своем расставании, но вскоре помирились. Но жена рэпера уже подала заявление в суд, так что похоже настроена она решительно. А вот по поводу общения Долматова с дочкой она несколько смягчилась. Ранее она угрожала Алексею, что запретит ему видеться с Тиной.

Юлия Королева не будет запрещать Гуфу общаться с дочкой после развода


"Это его ребенок, они связаны навсегда, пусть проводят время вместе максимально, насколько это возможно. Я только от этого счастливее", - заявила Королева.

Юлия Королева не будет запрещать Гуфу общаться с дочкой после развода


А вот общение Гуфа и его сына складывается не очень. Недавно Айза рассказала, что во время очередного срыва рэпер нанес ребенку психологическую травму.

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Ключевые слова: julianews, Юлия Королева, Гуф

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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