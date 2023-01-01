Жена Аскольда Запашного призналась, что в тайне от мужа сменила фамилию

В студии возлюбленные рассказали некоторые интересные подробности своей росписи.Дрессировщик и его жена вместе воспитывают двоих дочерей - Еву и Эльзу. До того как узаконить свои отношения, они встречались несколько лет, а после возникли сложности. Дело в том, что семья Запашного не приняла Райхлин. Впрочем, родителей Элен тоже особо не радовала эта новость, так как они хотели для дочери мужа-врача. Поэтому роспись пришлось скрыть от близких, как и паспорта.На шоу женщина призналась, что в тайне от супруга решилась на смену фамилии и взяла двойную. Но позже Аскольд все-равно обо всем узнал. Это случилось после похода в магазин, когда у Элен на кассе попросили паспорт.«Я уже забыла, что в паспорте все поменяла. И вот одним вечером мы в магазине покупаем алкоголь — и у нас попросили паспорт. У Аскольда документа с собой не было. Я без задней мысли отдала свой. Тут-то он все и увидел. Продавщица оценила, когда муж выдернул из рук паспорт и стал что-то рассматривать. Да, до сих пор злится», — объяснила она.Однако Аскольд решил немного поправить Элен. Он заверил, что на самом деле правда вскрылась перед перелетом. Поступок жены и сейчас вызывает у него некоторое недоумение.