Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Жена Аскольда Запашного призналась, что в тайне от мужа сменила фамилию

Сегодня, 11:09
Артист цирка Аскольд Запашный и его супруга Элен Райхлин стали гостями на YouTube-шоу «Семейный вопрос».

Жена Аскольда Запашного призналась, что в тайне от мужа сменила фамилию
В студии возлюбленные рассказали некоторые интересные подробности своей росписи.

Дрессировщик и его жена вместе воспитывают двоих дочерей - Еву и Эльзу. До того как узаконить свои отношения, они встречались несколько лет, а после возникли сложности. Дело в том, что семья Запашного не приняла Райхлин. Впрочем, родителей Элен тоже особо не радовала эта новость, так как они хотели для дочери мужа-врача. Поэтому роспись пришлось скрыть от близких, как и паспорта.

Жена Аскольда Запашного призналась, что в тайне от мужа сменила фамилию


На шоу женщина призналась, что в тайне от супруга решилась на смену фамилии и взяла двойную. Но позже Аскольд все-равно обо всем узнал. Это случилось после похода в магазин, когда у Элен на кассе попросили паспорт.

«Я уже забыла, что в паспорте все поменяла. И вот одним вечером мы в магазине покупаем алкоголь — и у нас попросили паспорт. У Аскольда документа с собой не было. Я без задней мысли отдала свой. Тут-то он все и увидел. Продавщица оценила, когда муж выдернул из рук паспорт и стал что-то рассматривать. Да, до сих пор злится», — объяснила она.

Жена Аскольда Запашного призналась, что в тайне от мужа сменила фамилию


Однако Аскольд решил немного поправить Элен. Он заверил, что на самом деле правда вскрылась перед перелетом. Поступок жены и сейчас вызывает у него некоторое недоумение.

← Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскр...

Ключевые слова: Аскольд Запашный, Элен Райхлин, olganews

Количество просмотров: 936
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Меган Маркл рассказала о своей дочери на шоу Элен Дедженерес
Айза Долматова призналась, кто надоумил ее выбрать себе необычную роспись в паспорте
Айза Долматова сменила официальную роспись на изображение сердца
Дрессировщик Аскольд Запашный экстренно госпитализирован в Москве
25-летняя участница реалити «Выжить в Дубае» рассказала про отношения с Тимуром Батрутдиновым На телеканале ТНТ продолжается показ шоу «Выжить в Дубае».
Кайли Дженнер жалеет, что сделала пластику Долгое время Кайли Дженнер уверяла, что не ложилась под нож хирурга, хоть изменения в ее внешности были очевидны.
Ирина Салтыкова выложила архивное фото с бывшим мужем в начале их романа 57-летняя певица Ирина Салтыкова опубликовала на странице своего блога неожиданное фото.
Умерла певица Шинейд О'Коннор Вчера в возрасте 56 лет скончалась ирландская певица Шинейд О'Коннор.
46-летний фигурист Роман Костомаров выложил кадры встречи своих детей в аэропорту Последние несколько месяцев о 46-летнем олимпийском чемпионе Романе Костомарове появлялись лишь тревожные новости.
Рената Литвинова нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения 56-летняя актриса Рената Литвинова не так часто публикует фото своей дочери в социальных сетях.
Регина Тодоренко переоделась в куклу Барби и залезла в холодильник 33-летняя телеведущая Регина Тодоренко любит удивлять подписчиков своего блога.
Знакомый Брэдли Купера рассказал, что тот думает о новом романе экс-возлюбленной Ирины Шейк Не так давно стало известно о новом романе супермодели Ирины Шейк.
Жена Аскольда Запашного призналась, что в тайне от мужа сменила фамилию Артист цирка Аскольд Запашный и его супруга Элен Райхлин стали гостями на YouTube-шоу «Семейный вопрос».
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла подробности зачатия близнецов от Мондезира Свет-Амура 36-летняя звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассталась с отцом своих детей Мондезиром Свет-Амуром весной этого года.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.