Кристина Асмус ответила на критику после своего признания о романе с абьюзером

После этого рассказа она подверглась критике. Некоторые пользователи сети решили, что она сама виновата и могла уйти от абьюзера гораздо раньше.
"Насилие развивается очень медленно, и ты не сразу понимаешь, что попала в ловушку. Тебя начинают обрабатывать — сначала все подаётся как страсть, шутка или плохое настроение", рассказала Кристина.
Она призвала не осуждать тех, кто подвергается домашнему насилию, так как в беде может оказаться любая. Сама Асмус долго не рассказывала о пережитом, потому что боялась общественного осуждения.