Кристина Асмус ответила на критику после своего признания о романе с абьюзером

Отношения длились полтора года, и она до сих пор со слезами на глазах вспоминает тот период своей жизни.После этого рассказа она подверглась критике. Некоторые пользователи сети решили, что она сама виновата и могла уйти от абьюзера гораздо раньше."Насилие развивается очень медленно, и ты не сразу понимаешь, что попала в ловушку. Тебя начинают обрабатывать — сначала все подаётся как страсть, шутка или плохое настроение", рассказала Кристина.Она призвала не осуждать тех, кто подвергается домашнему насилию, так как в беде может оказаться любая. Сама Асмус долго не рассказывала о пережитом, потому что боялась общественного осуждения.