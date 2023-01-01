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Кристина Асмус ответила на критику после своего признания о романе с абьюзером

Сегодня, 13:04
Недавно Кристина Асмус призналась, что будучи студенткой встречалась с мужчиной, который поднимал на нее руку.

Кристина Асмус ответила на критику после своего признания о романе с абьюзером
Отношения длились полтора года, и она до сих пор со слезами на глазах вспоминает тот период своей жизни.

Кристина Асмус ответила на критику после своего признания о романе с абьюзером


После этого рассказа она подверглась критике. Некоторые пользователи сети решили, что она сама виновата и могла уйти от абьюзера гораздо раньше.
"Насилие развивается очень медленно, и ты не сразу понимаешь, что попала в ловушку. Тебя начинают обрабатывать — сначала все подаётся как страсть, шутка или плохое настроение", рассказала Кристина.

Кристина Асмус ответила на критику после своего признания о романе с абьюзером


Она призвала не осуждать тех, кто подвергается домашнему насилию, так как в беде может оказаться любая. Сама Асмус долго не рассказывала о пережитом, потому что боялась общественного осуждения.

← Кристина Орбакайте с мужем и дочерью п...

Ключевые слова: julianews, Кристина Асмус

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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