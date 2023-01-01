Бритни Спирс рассказ о маме и сестре в своих мемуарах

Еще до выхода книги певицы пришлось разбираться с адвокатами Джастина Тимберлейка и Колина Фарелла. Бывшие бойфренды Бритни не захотели, чтобы она рассказывала о подробностях их отношений публике. Ей пришлось согласиться и удалить часть материала.Теперь выяснилось, что коррекцию так же претерпело написанное о маме и сестре артистки. Спирс писала книгу, еще не наладив отношения с родственниками. Но недавно впервые за долгое время она увиделась с ними и восстановила общение. Инсайдер уверяет, что Линн и Джейми не просили Бритни менять текст книги. Она сама решила удалить самые резкие моменты, сказанные о своей семье, чтобы не рушить хрупкий мир.