Аманда Байнс планирует отправиться на лечение в психиатрическую клинику

Она увлеклась запрещенными веществами из-за чего заработала проблемы с ментальным здоровьем.Звезда несколько раз проходила лечение в специализированных клиниках, а весной этого года у нее случился очередной срыв. Тогда Аманда после прогулки по Лос-Анджелесу без одежды снова попала клинику. Неделю назад актрису выписали из учреждения, а сегодня стало известно, что она планирует в ближайшее время вернуться к лечению. Но на этот раз Байнс хочет отправиться в клинику в округе Ориндж, так как в прошлой больнице она чувствовала себя одиноко.