Звезда несколько раз проходила лечение в специализированных клиниках, а весной этого года у нее случился очередной срыв. Тогда Аманда после прогулки по Лос-Анджелесу без одежды снова попала клинику. Неделю назад актрису выписали из учреждения, а сегодня стало известно, что она планирует в ближайшее время вернуться к лечению. Но на этот раз Байнс хочет отправиться в клинику в округе Ориндж, так как в прошлой больнице она чувствовала себя одиноко.
Аманда Байнс планирует отправиться на лечение в психиатрическую клинику
Вчера, 20:30
Некогда популярная актриса Аманда Байнс давно забросила свою карьеру.
Она увлеклась запрещенными веществами из-за чего заработала проблемы с ментальным здоровьем.
Звезда несколько раз проходила лечение в специализированных клиниках, а весной этого года у нее случился очередной срыв. Тогда Аманда после прогулки по Лос-Анджелесу без одежды снова попала клинику. Неделю назад актрису выписали из учреждения, а сегодня стало известно, что она планирует в ближайшее время вернуться к лечению. Но на этот раз Байнс хочет отправиться в клинику в округе Ориндж, так как в прошлой больнице она чувствовала себя одиноко.
Звезда несколько раз проходила лечение в специализированных клиниках, а весной этого года у нее случился очередной срыв. Тогда Аманда после прогулки по Лос-Анджелесу без одежды снова попала клинику. Неделю назад актрису выписали из учреждения, а сегодня стало известно, что она планирует в ближайшее время вернуться к лечению. Но на этот раз Байнс хочет отправиться в клинику в округе Ориндж, так как в прошлой больнице она чувствовала себя одиноко.
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Ключевые слова: julianews, Аманда Байнс
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Количество просмотров: 728
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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Аманда Байнс планирует отправиться на лечение в психиатрическую клинику Некогда популярная актриса Аманда Байнс давно забросила свою карьеру.
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