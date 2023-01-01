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Аманда Байнс планирует отправиться на лечение в психиатрическую клинику

Вчера, 20:30
Некогда популярная актриса Аманда Байнс давно забросила свою карьеру.

Аманда Байнс планирует отправиться на лечение в психиатрическую клинику
Она увлеклась запрещенными веществами из-за чего заработала проблемы с ментальным здоровьем.

Аманда Байнс планирует отправиться на лечение в психиатрическую клинику


Звезда несколько раз проходила лечение в специализированных клиниках, а весной этого года у нее случился очередной срыв. Тогда Аманда после прогулки по Лос-Анджелесу без одежды снова попала клинику. Неделю назад актрису выписали из учреждения, а сегодня стало известно, что она планирует в ближайшее время вернуться к лечению. Но на этот раз Байнс хочет отправиться в клинику в округе Ориндж, так как в прошлой больнице она чувствовала себя одиноко.

Аманда Байнс планирует отправиться на лечение в психиатрическую клинику

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Ключевые слова: julianews, Аманда Байнс

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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