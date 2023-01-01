Макsим рассказала, что Дима Билан поддержал ее во время лечения

"С Димой мы тоже много общались за пределами Сети, он меня сильно удивил своей глубиной, светом, он не жалел времени, мы беседовали часами. Психологически очень мне помог. Мы познакомились при записи совместной песни, раньше не пересекались, а теперь стали ближе, поддерживаем друг друга. Я всегда уважала его как профессионала, как деятеля искусства, а теперь узнала еще и как огромной души человека", - рассказала Макsим.
Сам Билан, по его словам, с алкоголем завязал. А до этого у него диагностировали третью стадию алкоголизма.