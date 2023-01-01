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Макsим рассказала, что Дима Билан поддержал ее во время лечения

Вчера, 15:44
Недавно Макsим после череды сорваных концертов призналась, что страдает от алкогольной зависимости.

Макsим рассказала, что Дима Билан поддержал ее во время лечения
Певица решила, что хочет от нее избавиться и отправилась на лечение в специализированную клинику. Теперь она дала интервью изданию "Стархит", где рассказала, что близкие оказали ей невероятную поддержку. Макsим признается, что многие уважаемые музыканты протянули ей руку помощи. Среди них и Дима Билан, который столкнулся с этой же проблемой.

Макsим рассказала, что Дима Билан поддержал ее во время лечения


"С Димой мы тоже много общались за пределами Сети, он меня сильно удивил своей глубиной, светом, он не жалел времени, мы беседовали часами. Психологически очень мне помог. Мы познакомились при записи совместной песни, раньше не пересекались, а теперь стали ближе, поддерживаем друг друга. Я всегда уважала его как профессионала, как деятеля искусства, а теперь узнала еще и как огромной души человека", - рассказала Макsим.

Макsим рассказала, что Дима Билан поддержал ее во время лечения


Сам Билан, по его словам, с алкоголем завязал. А до этого у него диагностировали третью стадию алкоголизма.

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Ключевые слова: Макsим, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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