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Юлия Королева попросила судью дать время на примирение с Гуфом

Сегодня, 12:25
В прошлом месяце Юлия Королева решила поставить точку в своих отношениях с Гуфом и подала на развод.

Юлия Королева попросила судью дать время на примирение с Гуфом
Рэпер не стал противиться и нанял Сергея Жорина в качестве адвоката. А вчера на судебном заседании Юлия неожиданно попросила судью дать им время на примирение.

Юлия Королева попросила судью дать время на примирение с Гуфом


"Это является максимально странным, потому что, как правило, срок на примирение требует ответчик. А она истец — сама подала, сама передумала. Мы узнали позицию Гуфа. Он сказал, что против примирения. Заявили об этом в суде. Но поскольку суд не может по заявлению любой стороны отказать в данном вопросе, срок паре предоставили", - рассказал Жорин.

Юлия Королева попросила судью дать время на примирение с Гуфом


Следующее заседание состоится лишь 15-ого ноября, так что у супругов достаточно времени, чтобы помириться. Ведь это уже не первый раз, когда они собираются разводиться.

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Ключевые слова: julianews, Юлия Королева, Гуф

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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