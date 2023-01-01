Юлия Королева попросила судью дать время на примирение с Гуфом

Рэпер не стал противиться и нанял Сергея Жорина в качестве адвоката. А вчера на судебном заседании Юлия неожиданно попросила судью дать им время на примирение."Это является максимально странным, потому что, как правило, срок на примирение требует ответчик. А она истец — сама подала, сама передумала. Мы узнали позицию Гуфа. Он сказал, что против примирения. Заявили об этом в суде. Но поскольку суд не может по заявлению любой стороны отказать в данном вопросе, срок паре предоставили", - рассказал Жорин.Следующее заседание состоится лишь 15-ого ноября, так что у супругов достаточно времени, чтобы помириться. Ведь это уже не первый раз, когда они собираются разводиться.