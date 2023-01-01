Сергей зверев включил сына в список нежелательных наследников

Но спустя годы выяснилось, что он взял ребенка на воспитание в детском доме города Иркутск. Вскоре после этого отношения между ними испортились. Зверев-младший решил не получать высшее образование и женился на женщине, которая категорически не понравилась его отцу. Отец и сын не разговаривали уже несколько лет, но Сергей надеялся получить квартиру от знаменитого родителя. А теперь он рассказал, что Зверев вычеркнул его из списка наследников."Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников. Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, дорогой коробки, правда. Это не стоит. В грязь не надо вообще впадать", - рассказал Сергей-младший.Сейчас он проживает в квартире у престарелого мужчины, за которым ухаживает и поэтому может не платить за жилье.