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Сергей зверев включил сына в список нежелательных наследников

Сегодня, 11:42
В 2000-х годах Сергей Зверев стал появляться на публике с мальчиком, рассказывая, что это его родной сын.

Сергей зверев включил сына в список нежелательных наследников
Но спустя годы выяснилось, что он взял ребенка на воспитание в детском доме города Иркутск. Вскоре после этого отношения между ними испортились. Зверев-младший решил не получать высшее образование и женился на женщине, которая категорически не понравилась его отцу. Отец и сын не разговаривали уже несколько лет, но Сергей надеялся получить квартиру от знаменитого родителя. А теперь он рассказал, что Зверев вычеркнул его из списка наследников.

Сергей зверев включил сына в список нежелательных наследников


"Он включил в нежелательные. В какой-то список нежелательных наследников. Бороться, портить отношения из-за квартиры, из-за коробки, как говорится, дорогой коробки, правда. Это не стоит. В грязь не надо вообще впадать", - рассказал Сергей-младший.

Сергей зверев включил сына в список нежелательных наследников


Сейчас он проживает в квартире у престарелого мужчины, за которым ухаживает и поэтому может не платить за жилье.

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Ключевые слова: Сергей Зверев, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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